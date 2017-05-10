В Москве решили снова включить отопление

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bbcrussian.com
среда, 10 мая 2017 г. 20:00
Московская объединенная энергетическая компания приняла решение возобновить подачу тепла в жилые дома и на социальные объекты до конца среды, 10 мая.
Maskva
© DELFI (K.Ameliuškino nuotr.)

Это будет сделано из-за похолодания и прогноза погоды на ближайшие дни, говорится в пресс-релизе МОЭК.

Ранее компания отключила теплоснабжение 71 тысячи зданий, в том числе 33 тысяч жилых домов.

Кроме того, первые отключения горячей воды в жилых домах произойдут не 10 мая, как предполагалось ранее, а спустя пять дней.

Решение о подаче тепла в здания, подключенные к центральной системе отопления и горячего водоснабжения, принимает правительство Москвы.

Согласно нормативам, их обогрев прекращается после того, как среднесуточная температура воздуха в течение пяти суток подряд держится выше плюс 8 градусов.

С начала мая в столице наблюдается необычайно холодная погода для этого времени года. В частности, День Победы 9 мая стал самым холодным с 1945 года.

Максимальная температура не превышала плюс 4,6 градусов Цельсия. Днем ранее в Москве выпал снег.

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