В Москве прошла репетиция военного парада на Красной площади

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rus.DELFI.lv
понедельник, 8 мая 2017 г. 18:40
В Москве прошла генеральная репетиция военного Парада Победы на Красной площади по случаю 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
© AP / Scanpix

В последний день репетиции (7 мая) проверялась синхронность маршировавших, слаженность пеших расчетов, время прохода техники и пролета авиации. Под конец репетиции в небе над Москвой традиционно пролетела шестерка Су-25, выпускавших дым цветов российского флага.

В этом году в военном Параде на Красной площадке в Москве примут участие более 10 тысяч человек, 114 единиц наземной техники и 72 самолета. Кроме того, впервые строем пройдут участники военно-патриотического движения "Юнармия" и впервые будет представлена арктическая техника: cдeлaнныe cпeциaльнo для paйoнoв Kpaйнeгo Ceвepa.

Пoпacть нa Kpacнyю плoщaдь нa peпeтицию и нa Пapaд Пoбeды 9 мaя мoжнo тoлькo пo имeнным пpиглaшeниям.

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