В Москве прошел зимний велопарад, несмотря на сильный холод

В Москве, несмотря на холодную погоду, прошел велопарад в поддержку развития велосипедной инфраструктуры и безопасности на дорогах.

В пробеге приняли участие более 200 человек.

Как и было запланировано, участники стартовали от места сбора в 11 утра по местному времени в районе Фрунзенской набережной. Их маршрут лежал вдоль по набережным Москвы-реки к Кремлю, а затем велосипедисты к месту старта. В общей сложности все мероприятие заняло чуть меньше часа.

В момент старта велопарада ртутный столбик показывал в центре Москвы -27 градусов Цельсия. За движением велосипедистов можно было следить в режиме реального времени в интернете, где велась трансляция с девяти камер наблюдения, расположенных вдоль всего маршрута.

Ранее Московский департамент транспорта предлагал из-за мороза отменить или перенести зимний велопробег, однако, как сообщает РИА Новости, организаторы отказались это делать, отметив, что их цель - показать, что вне зависимости от погодных условий городу нужна развитая велоинфраструктура и в любую погоду есть люди, у которых должно быть право выбора транспортного средства, а городские власти со своей стороны должны обеспечивать своевременную уборку улиц.

Минувшей ночью температура в Москве и области опускалась ниже -30 градусов Цельсия, в связи с чем столичные синоптики 7 и 8 января ввели оранжевый уровень опасности и рекомендовали населению воздержаться от продолжительного пребывания на улице, а организаторам и велосипедистам крайне внимательно отнестись к участию в велопараде и соблюдению техники безопасности.

Это уже второй зимний московский велопарад в поддержку развития велосипедной инфраструктуры. Точное число участников пока уточняется, однако, как заявил ранее Интерфаксу куратор проекта "Let's bike it!" Владимир Кумов, из-за морозов организаторы ожидали, что в параде примут участие около 1000 велосипедистов (изначально заявка подавалась на 5000 человек).

В прошлом году первый московский зимний велопарад проходил при температуре -15 градусов.

Ночь с 6 на 7 января в Москве стала самой морозной с начала зимы, температура воздуха в столице опустилась до -29,8 градусов, сообщили в гидрометцентре России, добавив, что эта рождественская ночь в столице стала самой холодной в XXI веке.