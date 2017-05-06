В Москве прошел митинг оппозиции в связи с датой событий на Болотной

На проспекте академика Сахарова в центре Москвы в годовщину событий 6 мая 2012 года на Болотной площади прошел митинг оппозиции под лозунгом "За Россию против произвола и репрессий".

У некоторых участников в руках были плакаты с лозунгами "Нет - полицейскому государству, да - правовому государству", "Хватит кошмарить школьников", "Путин, где моя свобода" и другие.

Как сообщает корреспондент Би-би-си Сергей Горяшко, многие участники держали плакаты с портретами Бориса Немцова, у других в руках портреты арестованных после 6 мая.

По данным организаторов митинга, в акции приняли участие около полутора тысяч человек, объединение "Белый счетчик" насчитало на митинге 2,8 тысячи человек.

Полиция сообщила о примерно тысяче участников.

После окончания митинга, как сообщили на сайте правозащитного проекта "ОВД-Инфо", полиция задержала на Болотной площади семь человек.

Участников протестной акции Ирину Захарову, Марию Рябику и Елену Малько задержали за плакаты в поддержку фигуранта "болотного дела" Ивана Непомнящих.

Также на Болотной площади были задержаны Ольга Мазурова, Виктор Капитонов, Ольга Авилонова и Леонид Дуброво.

На митинге собрались представители различных партий и гражданские активисты. У многих на одежду приколоты белые ленточки.

Есть также и те, кто протестует против сноса пятиэтажек в Москве.

Перед началом акции полиция забрала у организаторов баннер, который должен был находиться на сцене. На плакате было написано "Хватит Путина! Хватит войны! Хватит мракобесия! Хватит репрессий! Хватит терпеть Кадырова"! Сначала полицейские попросили его снять как "несоответствующий цели митинга". Организаторы отказались. В итоге плакат сорвали.

По информации "ОВД-Инфо", на митинге задержали семь человек. Часть задержанных стояли с плакатами, другие просто сидели на скамейке на площади. "ОВД-Инфо" сообщает, что из ОВД "Хамовники", где находятся задержанные, выгнали защитников, которые приехали к ним на помощь.

Акция посвящена пятилетней годовщине событий 6 мая на Болотной площади, когда демонстрация накануне инаугурации Владимира Путина переросла в столкновения с полицией. Тогда были задержаны более 400 человек.

После акции начались аресты по так называемому "болотному делу". 34 человека обвинялись по одной или двум статьям: "Участие в массовых беспорядках" и "Насилие в отношении полицейских".

15 осужденных получили реальные сроки.

Большинство из них уже освободились из колоний: "узники Болотной" Алексей Гаскаров, Андрей Барабанов, Илья Гущин, Николай Кавказский, Максим Лузянин пришли сегодня на митинг. В заключении остаются Дмитрий Ишевский, Иван Непомнящих.

Максим Панфилов находится на принудительном лечении в психиатрической больнице.

Дело не закрыто до сих пор: последнего "узника Болотной" Дмитрия Бученкова все еще судят.