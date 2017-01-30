В Москве появится площадь Фиделя Кастро

Телеканал "Дождь"
понедельник, 30 января 2017 г. 00:00
В Москве площадь в районе метро Сокол назовут именем Фиделя Кастро, лидера кубинской революции, умершего на 91-м году жизни в конце ноября прошлого года.
© AP/Scanpix

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в мэрии Москвы.

Речь идет о площади на пересечении Второй Песчаной и Новопесчаной улиц. Рядом с площадью располагается улица Сальвадора Альенде — президента Чили, который был другом Фиделя Кастро.

Решение о присвоении площади имени Кастро приняла городская межведомственная комиссия Москвы. Среди вариантов также рассматривались два проектируемых проезда в районе Северное Медведково.

Фидель Кастро скончался 26 ноября 2016 года. Ему было 90 лет. На Кубе спустя месяц после его смерти был принят закон, запрещающий называть общественные места в честь Кастро и ставить ему памятники. Это было сделано в согласии с пожеланием самого Кастро, который выступал против культа личности.

Телеканал "Дождь"
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