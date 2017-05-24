В Москве подали первый иск против закона о сносе пятиэтажек

Жительница московского района Перово подала иск к городским властям из-за принятого в Москве закона о сносе пятиэтажек, рассказал в своем "Фейсбуке" политик Дмитрий Гудков.

"Оспариваются несколько положений закона. Первое и главное — нарушение Конституции. Закон, который проштамповала Мосгордума, был призван подсластить пилюлю изъятия частной собственности красивыми обещаниями […] Вот только главным в нем было не это, а то, что частная собственность изымается без вашего согласия", — написал он.

Кроме того, в иске указывается, что понятие "реновация" не прописано в Жилищном кодексе, а значит общее собрание собственников решение о включении в программу принять не может. Имя истицы пока не сообщается, ее адвокат Алиса Образцова заявила РБК, что "не питает больших иллюзий по поводу положительного исхода иска в Мосгорсуд".

Начальник отдела по связям со СМИ и общественностью Мосгорсуда сообщила изданию, что соответствующий иск пока не зарегистрирован. Московский закон о дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав физических и юридических лиц при реализации программы сноса пятиэтажек был принят 17 мая, вопреки претензиям прокуратуры и оппозиции.

По плану авторов законопроекта, он должен дополнить принятый в первом чтении федеральный закон о сносе пятиэтажек, который также подвергается критике со стороны депутатов, юристов и различных общественных активистов.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о программе по сносу пятиэтажных домов в Москве в конце февраля на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Уже в начале марта в Госдуму был внесен законопроект о сносе хрущевок, который, в частности, предусматривал ускоренное выселение жителей сносимых домов в судебном порядке.

В Москве появилось протестное движение жителей пятиэтажек, которые были недовольны программой. Среди протестующих было много жителей кирпичных домов в хорошем состоянии, которые не хотели, чтобы их дома были снесены.

Критики реновации считают, что одобренный Госдумой в первом чтении законопроект нарушает конституционные права москвичей, а также нормы Гражданского и Жилищного кодексов России.

Второе чтение федерального законопроекта намечено на 9 июня.