В Москве под колесами электрички погибла внучка Никиты Хрущева

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rus.DELFI.lv
пятница, 9 июня 2017 г. 11:16
Внучка и приемная дочь бывшего Генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Юлия попала под электричку в Москве и погибла, сообщает РИА "Новости". Официального подтверждения этой информации пока нет.
Nikita Chruščiovas
© Vida Press

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, 77-летняя Юлия Хрущева погибла от смертельной травмы в результате наезда поезда Внуково — Москва на станции "Солнечная". В пресс-службе управления МВД на транспорте по ЦФО подтвердили факт смерти женщины 1940 года рождения, не уточнив подробностей. В справочной службе московской "скорой помощи" подтвердили кончину Юлии Леонидовны Хрущевой.

Юлия Хрущева родилась в 1940 году в семье сына советского лидера Никиты Хрущева от первого брака, Леонида. В 1943 году Леонид Хрущев, служивший летчиком-истребителем, не вернулся с боевого задания, после чего Никита Хрущев (первый секретарь ЦК КПСС с 1953 по 1964 годы) удочерил внучку.

В августе прошлого года в Москве в возрасте 87 лет умерла Рада Аджубей, старшая дочь Никиты Хрущева. Рада Аджубей родилась в Киеве в 1929 году. Окончив МГУ, работала журналистом в советской и российской прессе, 50 лет сотрудничала с журналом "Наука и жизнь".

В 1949 году вышла замуж за своего однокурсника Алексея Аджубея, который затем был главным редактором газет "Комсомольская правда" и "Известия". В 1964 году Аджубей был снят с должности после отставки Хрущева и подписывал свои публикации псевдонимом "Радин".

Никита Хрущев состоял в двух браках. В первом у него родились сын Леонид и дочь Юлия, во втором — дочери Рада и Елена, сын Сергей.

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