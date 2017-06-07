В Москве отвергли роль российских хакеров в скандале вокруг Катара

Сообщения американских СМИ о причастности российских хакеров к дипломатическому скандалу между Катаром и его арабскими соседями - союзниками США - не соответствуют действительности, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"У России нет абсолютно никакой заинтересованности в сталкивании США с Катаром. Напротив, в этих обвинениях я вижу попытку столкнуть США и Россию, как ведущих игроков на Ближнем Востоке", - сказал он в интервью РИА Новости.

О российском следе в истории со скандалом вокруг Катара сообщил телеканал Си-эн-эн со ссылкой на неназванных сотрудников американских спецслужб.

Спецслужбы США считают, что российские хакеры взломали сайт государственного информационного агентства Катара и выложили в сеть фальшивый новостной репортаж, который поспособствовал разрастанию кризиса в отношениях Катара с союзниками США в Персидском заливе, говорится на сайте Си-эн-эн.

В посольстве России в Дохе заявили, что не получали официальных обращений властей Катара по поводу возможной причастности российских хакеров к скандалу, а сенатор Джабаров назвал обвинения маразмом.

"Мир сошел с ума: что бы где ни случилось, везде виден русский след, следы русских хакеров. Интересно, а когда русских хакеров еще не было, кого обвиняли во всех бедах?" - приводит его слова РИА Новости.

В понедельник Саудовская Аравия, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Йемен и Мальдивская Республика объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, выдвинув против него обвинения в поддержке террористических организаций и пропаганде экстремизма. Было объявлено также о транспортной блокаде Катара, а его гражданам предписано покинуть территорию стран-участниц бойкота.

Позднее к бойкоту Катара присоединились еще четыре страны.

Отношения между Катаром и его соседями были напряженными уже несколько лет. Этому, в частности, способствовали связи Катара с Ираном - главным соперником Саудовской Аравии в регионе.

Новый виток противостояния спровоцировала публикация на сайте государственного информагентства Катара две недели назад заявления, с которым якобы выступил эмир Катара шейх Тамим бин Хамад аль-Тани.

В тексте, приписываемом главе государства, он якобы хорошо отозвался об Иране, движении ХАМАС и заключении мирного соглашения между палестинскими движениями и Израилем. Эти слова были крайне негативно восприняты руководством других арабских стран.

Правительство Катара назвало публикацию фальшивкой, появившейся в результате кибератаки на сайт государственного информагентства.

ФБР недавно направило в Доху группу следователей, чтобы помочь правительству Катара расследовать предполагаемый инцидент со взломом сайта, сообщают представители Катара и правительства США.

Полученная разведывательная информация указывает на то, что за кибератакой стоят российские хакеры, заявили Си-эн-эн неназванные сотрудники американских спецслужб.

По их мнению, если за кибератакой действительно стоит Москва, то она, по-видимому, преследует цель вызвать раскол между США и их союзниками.

В Катаре дислоцируется одна из крупнейших военных баз США в регионе.

Как заявил Си-эн-эн один из американских чиновников, данные разведки свидетельствуют, что "в этой стране [России] ничего не происходит без благословения правительства".

ФБР и ЦРУ отказались от комментариев. Пресс-секретарь посольства Катара в Вашингтоне заявила, что расследование продолжается, и его результаты будут опубликованы в ближайшее время.