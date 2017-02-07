В Москве оппозиционного активиста Гальперина увезли на допрос в ФСБ

В квартиру, в которой живет российский оппозиционный активист Марк Гальперин, пришли с обысками.

Он не хотел пускать сотрудников правоохранительных органов, поэтому его увезли на допрос в ФСБ, сообщает организация "Открытая Россия". Ранее на Гальперина заводили дело о нарушениях на митингах.

Как говорится в сообщении, в семь часов утра сотрудники ФСБ прибыли в подмосковный Реутов, где живет Гальперин, выломали дверь и спилили решетки на балконе.

После этого оппозиционера увезли на допрос в следственную службу ФСБ в качестве свидетеля по делу о публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации (статья 280.1 УК РФ), сообщает "Открытая Россия".

Адвокат активиста Ксения Костромина сказала Интерфаксу и РИА Новости, что не знает, по какому уголовному делу проводятся обыски.

Журналист Аркадий Бабченко написал в "Фейсбуке", что Гальперин пытался выпрыгнуть со второго этажа, но был пойман. Об этом же пишет "Новая газета".

Сам Гальперин на своей странице в соцсети писал, что неизвестные люди полчаса звонили в его дверь, не представляясь, а затем начали вскрывать замок.

По информации портала "ОВД-Инфо", в рамках дела против Гальперина прошел обыск у журналистки видео-проекта "Градус-ТВ" Ольги Сапроновой.

Ранее против Гальперина возбудили уголовное дело о неоднократном нарушении установленного порядка проведения митинга (статья 212.1 УК РФ). Его задерживали за участие в несанкционированных пикетах и митингах.

В ноябре 2016 года Гальперин был задержан на "Русском марше", за полгода до этого его задержали на Пушкинской площади, где он стоял с плакатом в поддержку украинской летчицы Надежды Савченко. Кроме того, активиста отправляли под административный арест за одиночный пикет с плакатом "Je suis Charlie" и участие в акции в поддержку Алексея Навального.