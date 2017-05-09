В Москве начался парад, посвященный Дню Победы

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bbcrussian.com
вторник, 9 мая 2017 г. 10:26
На Красной площади Москвы начался парад, посвященный 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
© Reuters / Scanpix

Как сообщается, в параде принимают участие около 10 тысяч военнослужащих, 114 единиц техники, а также 72 вертолета и самолета.

Принимает парад министр обороны России Сергей Шойгу.

Военные парады и праздничные демонстрации уже прошли на Дальнем Востоке и в Сибири.

Помимо парадов, во многих городах России и за рубежом проходит общественная акция памяти "Бессмертный полк": марш, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Первый Парад Победы состоялся в Москве 24 июня 1945 года. Парад принимал маршал Советского Союза Георгий Жуков.

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