В Москве начали задерживать участников антикоррупционной акции

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Телеканал "Дождь"
воскресенье, 26 марта 2017 г. 15:05
Сотрудники полиции задержали трех участников несанкционированной акции против коррупции в Москве у станции метро «Белорусская», сообщает корреспондент Дождя.
© AP / Scanpix

Двух человек с плакатами задержали за участие в несанкционированном митинге. Также задержали мужчину за распитие спиртных напитков в публичном месте и оскорбление представителей власти.

Очевидцы сообщают о 15 задержанных рядом с метро «Белорусская». Кроме того, сообщают о задержании шести человек у памятника Пушкину.


Фотограф Давид Френкель пишет в своем твиттере, что на акции в Санкт-Петербурге тоже были задержаны два человека за плакаты.


Телеканал "Дождь"
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