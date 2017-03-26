В Москве начали задерживать участников антикоррупционной акции

Сотрудники полиции задержали трех участников несанкционированной акции против коррупции в Москве у станции метро «Белорусская», сообщает корреспондент Дождя.

Двух человек с плакатами задержали за участие в несанкционированном митинге. Также задержали мужчину за распитие спиртных напитков в публичном месте и оскорбление представителей власти.

Очевидцы сообщают о 15 задержанных рядом с метро «Белорусская». Кроме того, сообщают о задержании шести человек у памятника Пушкину.

#Москва на Белорусской уже 15 человек задержали. Хватают за плакаты Тут уже несколько сот активистов. #Димонответит pic.twitter.com/bHFcs5TSsU — Денис Стяжкин (@styazshkin) March 26, 2017





Фотограф Давид Френкель пишет в своем твиттере, что на акции в Санкт-Петербурге тоже были задержаны два человека за плакаты.

2 человека задержано за плакат pic.twitter.com/jd3dA6GHm8 — Dave Frenkel (@merr1k) March 26, 2017



