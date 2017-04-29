В Москве и Петербурге начались антипутинские акции протеста "Надоел"

Цель общероссийской акции, организованной "Открытой Россией", - добиться от Владимира Путина отказа от выдвижения своей кандидатуры на президентских выборах 2018 года.

Общероссийская акция "Надоел", организованная "Открытой Россией", проходит в городах России в субботу, 29 апреля. Ее участники требуют от президента РФ "соблюдения Конституции РФ, в частности принципа сменяемости власти". Цель - добиться от Владимира Путина отказа от выдвижения своей кандидатуры на президентских выборах 2018 года. Для этого активисты движения разработали бланки и инструкции по отправке официальных писем, которые заполняют участники акции.

13.53

Наш корреспондент в Москве ведет прямую трансляцию в Facebook рядом с приемной российского президента.

13.40

В Москве к началу акции от входа в приемную президентской администрации убрали строительную технику, выставили полицию и поставили металлоискатели.

13.20

Как передает корреспондент DW из Москвы, ближе к началу акции около приемной администрации президента тоже большое скопление полиции.

13.10

К станции метро Горьковская в Петербурге стянуты силы полиции.

13.00

В Санкт-Петербурге оппозиция планировала шествие, однако городские власти отказались его согласовать. Вместо этого активисты решили провести акцию в "формате обычной прогулки". Как передает корреспондент DW, место сбора - у метро Горьковская, откуда участники с посланиями Путину пройдут к зданию полпредства президента на Петровской набережной.

10.00

В Москве "Открытая Россия" хотела пройти шествием от Славянской площади к администрации президента на Ильинке, однако этот маршрут им не согласовали и предложили пройти от Славянской площади к проспекту Сахарова.

9.30

В преддверии акции в Москве подход к приемной администрации президента на Ильинке был перекрыт строительной техникой, а к зданию со стороны Старой площади начали стягивать полицию.