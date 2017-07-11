В Москве горел торговый центр: есть пострадавшие

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bbcrussian.com
вторник, 11 июля 2017 г. 10:04
В Москве на Дмитровском шоссе загорелся торговый центр "Рио". Пожару присвоен четвертый ранг из пяти возможных, из торгового центра были эвакуированы несколько тысяч человек.
В настоящее время пожар ликвидирован.
© RIA / Scanpix

Агентству ТАСС рассказали в Главном управлении МЧС России по Москве, что с огнем боролись более 400 человек и 118 единиц техники.

По словам собеседников Интерфакса и ТАСС, при пожаре пострадали по меньшей мере 14 человек, в том числе один ребенок. Они обратились за медицинской помощью.

Как сказал ТАСС замглавы центра экстренной медицинской помощи Сергей Гуменюк, госпитализированы десять человек. Он подтвердил, что к врачам обратились 14 пострадавших.

Сведения о пострадавших подтвердили и в пресс-службе московского управления МЧС, однако их количество не уточнили.

В сообщении на сайте управления МЧС сказано, что сообщение о задымлении по адресу Дмитровское шоссе, 163А, корпус 1 поступило в 17:39. По этому адресу находится большой торговый центр "Рио".

В связи с плотным задымлением в здании пожару был присвоен четвертый ранг по пятибальной шкале.

"На данный момент пожарно-спасательные проверяют здание на наличие людей", — говорится в сообщении.

По информации Интерфакса, в здании могут оставаться люди.

Источник агентства рассказал, что очаг возгорания находится на цокольном этаже здания. Согласно сайту торгового центра "Рио", на цокольном этаже здания расположены океанариум и "Экзоопарк".

Площадь пожара — 1 тыс. кв. м, сообщает МЧС.

Причины возгорания пока неизвестны. По словам источника РИА Новости, задымление в торговом центре могло произойти из-за короткого замыкании в электрооборудовании, которое установлено на "минус первом этаже здания".

Открытого горения в торговом центре нет, уточняет агентство.

В тушении пожара участвует пожарный поезд, сообщает пресс-служба РЖД.

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