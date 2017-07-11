В Москве горел торговый центр: есть пострадавшие

В настоящее время пожар ликвидирован.
Агентству ТАСС рассказали в Главном управлении МЧС России по Москве, что с огнем боролись более 400 человек и 118 единиц техники.
По словам собеседников Интерфакса и ТАСС, при пожаре пострадали по меньшей мере 14 человек, в том числе один ребенок. Они обратились за медицинской помощью.
Как сказал ТАСС замглавы центра экстренной медицинской помощи Сергей Гуменюк, госпитализированы десять человек. Он подтвердил, что к врачам обратились 14 пострадавших.
Сведения о пострадавших подтвердили и в пресс-службе московского управления МЧС, однако их количество не уточнили.
В сообщении на сайте управления МЧС сказано, что сообщение о задымлении по адресу Дмитровское шоссе, 163А, корпус 1 поступило в 17:39. По этому адресу находится большой торговый центр "Рио".
В связи с плотным задымлением в здании пожару был присвоен четвертый ранг по пятибальной шкале.
"На данный момент пожарно-спасательные проверяют здание на наличие людей", — говорится в сообщении.
По информации Интерфакса, в здании могут оставаться люди.
Источник агентства рассказал, что очаг возгорания находится на цокольном этаже здания. Согласно сайту торгового центра "Рио", на цокольном этаже здания расположены океанариум и "Экзоопарк".
Площадь пожара — 1 тыс. кв. м, сообщает МЧС.
Причины возгорания пока неизвестны. По словам источника РИА Новости, задымление в торговом центре могло произойти из-за короткого замыкании в электрооборудовании, которое установлено на "минус первом этаже здания".
Открытого горения в торговом центре нет, уточняет агентство.
В тушении пожара участвует пожарный поезд, сообщает пресс-служба РЖД.