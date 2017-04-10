В Москве ФСБ начало проведение операции "Анаконда"

В Москве ФСБ проводит операцию «Анаконда». Об этом РБК сообщил официальный представитель столичного ГУВД Александр Князев.

По информации Life, целью операции является выявление взрывчатки, оружия и других запрещенных предметов. Операция продлится до 11 мая. В течение этого времени усилены досмотровые мероприятия во всех пунктах массового скопления людей.

Издание также отмечает, что особое поручение получили сотрудники ГИБДД. Они должны досматривать все автомобили, въезжающие в Москву и Московскую область.

В Санкт-Петербурге 3 апреля произошел теракт в перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт». В результате взрыва погибли 14 человек, включая террориста, и пострадали около 50 человек.

После теракта в петербургском метро на транспорте по всей стране были усилены меры безопасности.