В Москве ФСБ начало проведение операции "Анаконда"

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Телеканал "Дождь"
понедельник, 10 апреля 2017 г. 16:45
В Москве ФСБ проводит операцию «Анаконда». Об этом РБК сообщил официальный представитель столичного ГУВД Александр Князев.
© A.Didžgalvio nuotr.

По информации Life, целью операции является выявление взрывчатки, оружия и других запрещенных предметов. Операция продлится до 11 мая. В течение этого времени усилены досмотровые мероприятия во всех пунктах массового скопления людей.

Издание также отмечает, что особое поручение получили сотрудники ГИБДД. Они должны досматривать все автомобили, въезжающие в Москву и Московскую область.

В Санкт-Петербурге 3 апреля произошел теракт в перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт». В результате взрыва погибли 14 человек, включая террориста, и пострадали около 50 человек.

После теракта в петербургском метро на транспорте по всей стране были усилены меры безопасности.

Телеканал "Дождь"
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