В Москве - акция в память о жертвах взрыва в Петербурге

В центре Москвы началась акция "Питер - Мы с тобой!", посвященная памяти погибших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга 3 апреля.

Акция началась с минуты молчания, на время которой ведущая попросила опустить все флаги без исключения.

По словам корреспондента Русской службы Би-би-си, в акции на Манежной площади участвует много молодежи. Многие пришли с гвоздиками. У некоторых участников акции видна партийная символика.

Официальной оценки численности акции пока нет. Неофициально говорят минимум о десятках тысяч участников акции.

Перед собравшимися выступили артисты Александр Маршал, Диана Гурцкая и Ольга Кормухина. Последняя исполнила песню Виктора Цоя "Группа крови". Также на сцену поднялись журналист Сергей Доренко и бывший командующий ВДВ, а ныне депутат Госдумы Владимир Шаманов.

Перед началом шествия городские власти предупредили, что движение в центральной части города может быть временно перекрыто. В первую очередь это касается Тверской и Моховой улиц.

Накануне стало известно, что власти столицы разрешили провести акцию памяти и солидарности на Манежной площади 6 апреля.

О своих планах посетить мероприятие сообщили и представители руководства Госдумы. Свое участие в митинге подтвердили Би-би-си первые вице-спикеры Александр Жуков ("Единая Россия") и Иван Мельников (КПРФ).

"Я лично пойду, и однопартийцы тоже", - сказал Би-би-си глава фракции "Справедливой России" Сергей Миронов.

Главы ЛДПР Владимира Жириновского на акции не будет, поскольку он находится в командировке, но вместо него будут депутаты от партии, сообщили Русской службе Би-би-си два представителя думской фракции партии.

В понедельник, 3 апреля, в Санкт-Петербурге в вагоне поезда в перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремел взрыв.

По последним данным, в результате взрыва погибли 14 человек, около 50 пострадавших находятся в больнице.

Во вторник следователи подтвердили, что человек, совершивший взрыв в метро, - это Акбаржон Джалилов, 1995 года рождения. Пока никто не взял на себя ответственность за организацию взрыва.