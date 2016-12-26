В Минтрансе сообщили об отсутствии версии теракта на борту Ту-154 среди основных

По словам главы Минтранса, "сегодня основные версии не включают в себя террористический акт", сообщает "Интерфакс". Соколов отметил, что к катастрофе могли привести "техническое состояние либо ошибка пилотирования". "Причины могут быть разные, они анализируются специалистами, экспертами и Следственным комитетом", - добавил министр.
В то же время Соколов не дал ответа на уточняющий вопрос, могла ли нештатная ситуация стать причиной крушения Ту-154. "Целью нашей комиссии не является оценка и анализ причин, которые могли привести к этой катастрофе. Причины могут быть разные. Они сейчас анализируются специалистами и экспертами", - пояснил глава ведомства.
Также Соколов заявил, что в Минтрансе не видят необходимости вводить дополнительные меры безопасности в аэропортах после крушения Ту-154, сообщает ТАСС.
"Безопасность аэропортов как гражданских, так и находящихся в ведомственном использовании установлена требованиями Воздушного кодекса Российской Федерации, международной организации ИКАО, потому эти требования достаточно строгие, и они соблюдаются всеми аэропортами, проверки организуются регулярно. Мы сейчас не видим целесообразности устанавливать какие-то особые дополнительные меры в связи с данной катастрофой как по авиационной, так и транспортной, то есть по антитеррористической безопасности", - сказал министр на заседании штаба возглавляемой им комиссии, трансляцию которого вел телеканал "Россия 24".
Заявлению Соколова предшествовало полученное ТАСС сообщение от источника в спецслужбах о том, что версия теракта не рассматривается как основная по ряду причин. Собеседник агентства рассказал, что до вылета с аэродрома Чкаловский в Московской области (отправная точка маршрута) Ту-154 тщательно досматривался. Кроме того, о его дозаправке в Сочи заранее не знал никто - она была вызвана непогодой в Моздоке. После прилета в Адлер воздушное судно держалось под охраной.
В то же время опрошенные газетой "Коммерсант" специалисты допустили, что катастрофа могла произойти из-за технической неисправности. В частности, мог случиться обрыв привода закрылков, из-за чего они были выпущены неравномерно. Также не исключен вариант с попаданием в так называемый плоский штопор: эту ситуацию мог спровоцировать заклинивший в положении "кабрирование" стабилизатор Ту-154.
В СМИ после авиакатастрофы появились предположения о возможном теракте на борту воздушного судна. Эксперты указывали на подозрительно большой разлет осколков, который может свидетельствовать о разрушении самолета в воздухе. Также обращали внимание на то, что пропавшее с радаров воздушное судно не подавало никаких сигналов бедствия. Также эксперты отмечали, что Ту-154 сам по себе очень надежен.
При этом источник "Интерфакса" в экстренных службах спустя несколько часов после катастрофы заявил, что, по предварительным данным, экипаж во время набора высоты "столкнулся с технической неисправностью критического характера". Версия, связанная с возможной ошибкой пилотирования, не исключается, но маловероятна в связи с большим опытом пилотов, отметил собеседник агентства.
Определена траектория полета Ту-154
Тем временем специалисты определили траекторию полета упавшего в Черном море Ту-154, сообщает РИА "Новости". Эксперты проанализировали данные объективного контроля с радиолокационных средств и установили, что самолет упал в шести километрах от берега, заявили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Самолет Минобороны Ту-154 в воскресенье, 25 декабря, в 05:27 по Москве пропал с радаров спустя две минуты после вылета из Сочи. На борту воздушного судна, по последним данным, находилось 92 человека. Они направлялись в Сирию. Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.
Среди жертв катастрофы - 64 сотрудника ансамбля песни и пляски имени Александрова и его руководитель Валерий Халилов, три съемочных группы (телеканалов НТВ, "Звезда" и "Первого"), врач Елизавета Глинка, которая везла в Сирию медикаменты, а также директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков.
По факту крушения самолета СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 351 УК РФ ("Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия").
Местонахождение обломков самолета могут установить уже сегодня
Тем временем поисково-спасательная операция в районе авиакатастрофы продолжается. В ней задействованы 3,5 тысячи человек. За первые сутки работ найдено 11 погибших из 92 находившихся на борту и 154 фрагмента самолета. Тела 10 жертв авиакатастрофы уже доставлены в Москву для опознания и генетической экспертизы.
Главнокомандующий ВКС Виктор Бондарев не исключил, что сегодня будет установлено местонахождение обломков Ту-154 Минобороны РФ на дне Черного моря, сообщает ТАСС. "Я думаю, сегодня день, когда мы можем обнаружить местонахождение самолета на дне Черного моря", - заявил военный, добавив, что поисковые группы определили место для поисков бортовых самописцев разбившегося самолета.
Между тем источник ТАСС в оперативном штабе по проведению поисковых работ сообщил, что погодные условия благоприятствуют проведению поисково-спасательной операции. "В поисковой операции задействованы силы Минобороны, погранслужбы ФСБ, Речморфлота и других ведомств. Погода позволяет применять вертолеты, которые осматривают зону акватории с неба, используют беспилотные летательные аппараты", - сообщил собеседник агентства.
Ранее Соколов сообщил, что сроки поисково-спасательной операции неопределенны. При этом источник рассказал, что фрагменты самолета находятся на глубине более 100 метров и сильным течением их уносит в открытое море. Бортовые самописцы, информация с которых могла пролить свет на причины катастрофы, в первый день операции не были найдены.