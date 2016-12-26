В Минтрансе сообщили об отсутствии версии теракта на борту Ту-154 среди основных

Утром 26 декабря, в день общенационального траура по погибшим в авиакатастрофе Ту-154 в Черном море, российские власти официально объявили, что основные версии трагедии не включают теракт. Министр транспорта РФ Максим Соколов, возглавивший созданную правительством комиссию по расследованию причин катастрофы, сообщил, что причиной крушения могли стать техническое состояние воздушного судна или ошибка пилотирования.

По словам главы Минтранса, "сегодня основные версии не включают в себя террористический акт", сообщает "Интерфакс". Соколов отметил, что к катастрофе могли привести "техническое состояние либо ошибка пилотирования". "Причины могут быть разные, они анализируются специалистами, экспертами и Следственным комитетом", - добавил министр.

В то же время Соколов не дал ответа на уточняющий вопрос, могла ли нештатная ситуация стать причиной крушения Ту-154. "Целью нашей комиссии не является оценка и анализ причин, которые могли привести к этой катастрофе. Причины могут быть разные. Они сейчас анализируются специалистами и экспертами", - пояснил глава ведомства.

Также Соколов заявил, что в Минтрансе не видят необходимости вводить дополнительные меры безопасности в аэропортах после крушения Ту-154, сообщает ТАСС.

"Безопасность аэропортов как гражданских, так и находящихся в ведомственном использовании установлена требованиями Воздушного кодекса Российской Федерации, международной организации ИКАО, потому эти требования достаточно строгие, и они соблюдаются всеми аэропортами, проверки организуются регулярно. Мы сейчас не видим целесообразности устанавливать какие-то особые дополнительные меры в связи с данной катастрофой как по авиационной, так и транспортной, то есть по антитеррористической безопасности", - сказал министр на заседании штаба возглавляемой им комиссии, трансляцию которого вел телеканал "Россия 24".

Заявлению Соколова предшествовало полученное ТАСС сообщение от источника в спецслужбах о том, что версия теракта не рассматривается как основная по ряду причин. Собеседник агентства рассказал, что до вылета с аэродрома Чкаловский в Московской области (отправная точка маршрута) Ту-154 тщательно досматривался. Кроме того, о его дозаправке в Сочи заранее не знал никто - она была вызвана непогодой в Моздоке. После прилета в Адлер воздушное судно держалось под охраной.

В то же время опрошенные газетой "Коммерсант" специалисты допустили, что катастрофа могла произойти из-за технической неисправности. В частности, мог случиться обрыв привода закрылков, из-за чего они были выпущены неравномерно. Также не исключен вариант с попаданием в так называемый плоский штопор: эту ситуацию мог спровоцировать заклинивший в положении "кабрирование" стабилизатор Ту-154.

В СМИ после авиакатастрофы появились предположения о возможном теракте на борту воздушного судна. Эксперты указывали на подозрительно большой разлет осколков, который может свидетельствовать о разрушении самолета в воздухе. Также обращали внимание на то, что пропавшее с радаров воздушное судно не подавало никаких сигналов бедствия. Также эксперты отмечали, что Ту-154 сам по себе очень надежен.

При этом источник "Интерфакса" в экстренных службах спустя несколько часов после катастрофы заявил, что, по предварительным данным, экипаж во время набора высоты "столкнулся с технической неисправностью критического характера". Версия, связанная с возможной ошибкой пилотирования, не исключается, но маловероятна в связи с большим опытом пилотов, отметил собеседник агентства.

Определена траектория полета Ту-154

Тем временем специалисты определили траекторию полета упавшего в Черном море Ту-154, сообщает РИА "Новости". Эксперты проанализировали данные объективного контроля с радиолокационных средств и установили, что самолет упал в шести километрах от берега, заявили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Самолет Минобороны Ту-154 в воскресенье, 25 декабря, в 05:27 по Москве пропал с радаров спустя две минуты после вылета из Сочи. На борту воздушного судна, по последним данным, находилось 92 человека. Они направлялись в Сирию. Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.

Среди жертв катастрофы - 64 сотрудника ансамбля песни и пляски имени Александрова и его руководитель Валерий Халилов, три съемочных группы (телеканалов НТВ, "Звезда" и "Первого"), врач Елизавета Глинка, которая везла в Сирию медикаменты, а также директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков.

По факту крушения самолета СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 351 УК РФ ("Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия").

Местонахождение обломков самолета могут установить уже сегодня

Тем временем поисково-спасательная операция в районе авиакатастрофы продолжается. В ней задействованы 3,5 тысячи человек. За первые сутки работ найдено 11 погибших из 92 находившихся на борту и 154 фрагмента самолета. Тела 10 жертв авиакатастрофы уже доставлены в Москву для опознания и генетической экспертизы.

Главнокомандующий ВКС Виктор Бондарев не исключил, что сегодня будет установлено местонахождение обломков Ту-154 Минобороны РФ на дне Черного моря, сообщает ТАСС. "Я думаю, сегодня день, когда мы можем обнаружить местонахождение самолета на дне Черного моря", - заявил военный, добавив, что поисковые группы определили место для поисков бортовых самописцев разбившегося самолета.

Между тем источник ТАСС в оперативном штабе по проведению поисковых работ сообщил, что погодные условия благоприятствуют проведению поисково-спасательной операции. "В поисковой операции задействованы силы Минобороны, погранслужбы ФСБ, Речморфлота и других ведомств. Погода позволяет применять вертолеты, которые осматривают зону акватории с неба, используют беспилотные летательные аппараты", - сообщил собеседник агентства.

Ранее Соколов сообщил, что сроки поисково-спасательной операции неопределенны. При этом источник рассказал, что фрагменты самолета находятся на глубине более 100 метров и сильным течением их уносит в открытое море. Бортовые самописцы, информация с которых могла пролить свет на причины катастрофы, в первый день операции не были найдены.