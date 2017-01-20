В Минобороны России заявили о скором появлении гиперзвукового оружия

«На подходе гиперзвуковое оружие, которое требует использования принципиально новых материалов и систем управления, которые работают совершенно в другой среде, в плазме», — сказал Борисов.

По его словам, «на подходе совершенно иные принципы управления операциями войсками».

«Сегодня кто быстрее научится обнаруживать противника, выдавать целеуказания и поражать — и все это нужно делать в реальном масштабе времени — тот, собственно, и побеждает», — добавил Борисов.

Он отметил, что в современных военных конфликтах время действий значительно сократилось: вместо дней и часов речь идет а минутах, «а скоро это будут секунды».