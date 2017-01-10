В Минобороны России назвали выдумкой версию крушения Ту-154 из-за ошибки пилота

В министерстве обороны России опровергли сообщения СМИ о том, что самолет Ту-154 разбился в Черном море из-за ошибки второго пилота, сообщает «Интерфакс» во вторник, 10 января

«Все опубликованные слухи о якобы установленных причинах авиакатастрофы Ту-154 в Сочи — абсолютный бред и выдумка. Комиссия по расследованию авиакатастрофы продолжает работу», — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Считаем недопустимым и аморальным пытаться голословно обвинять кого-то и выдумывать какие-то выводы до завершения расследования», — добавил военный.

В ряде СМИ 10 января появились сообщения о том, что самолет Ту-154, который разбился в конце декабря, упал из-за ошибки пилота и перегруза.

Самолет Ту-154 Минобороны России, который летел в Сирию, разбился 25 декабря после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека: артисты ансамбля имени Александрова, журналисты Первого канала, НТВ и «Звезды», члены экипажа, военные, гражданские служащие, а также врач Елизавета Глинка (Доктор Лиза). Все они погибли. Обломки лайнера нашли недалеко от берега Сочи.

Последний полет Ту-154 продолжался около 70 секунд. За это время лайнер поднялся на высоту 250 метров при скорости 360-370 километров в час. Командир самолета Роман Волков перед крушением успел доложить диспетчерам о некой нештатной ситуации.

Окончательные выводы о причинах катастрофы сделают после того, как будут расшифрованы бортовые самописцы Ту-154.