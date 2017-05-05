В Минобороны России назвали плановыми полеты российских Су-35 над Арктикой

Министерство обороны России заявило, что полеты российских истребителей Су-35 над Арктикой были плановыми. Об этом говорится на сайте ведомства.

В сообщении министерства указано, что истребители отработали тактические задания в Арктической зоне. Су-35 числятся за авиаполком Восточного военного округа, находящегося в Хабаровске.

Как сообщает ведомство, ранее они совершили перелет на аэродром округа на крайнем севере. Отмечается, что полеты прошли в соответствии с нормами международного права.

Ранее Fox News со ссылкой на Пентагон сообщал, что два стратегических бомбардировщика Ту-95 ВКС России вошли в зону ПВО США в районе Аляски в сопровождении двух Су-35. Как утверждал телеканал, в сопровождении истребителей бомбардировщики заметили рядом с Аляской впервые.