В Минобороны России назвали плановыми полеты российских Су-35 над Арктикой

 (3)
Телеканал "Дождь"
пятница, 5 мая 2017 г. 09:45
Министерство обороны России заявило, что полеты российских истребителей Су-35 над Арктикой были плановыми. Об этом говорится на сайте ведомства.
Naikintuvas Su-35
© AFP/Scanpix

В сообщении министерства указано, что истребители отработали тактические задания в Арктической зоне. Су-35 числятся за авиаполком Восточного военного округа, находящегося в Хабаровске.

Как сообщает ведомство, ранее они совершили перелет на аэродром округа на крайнем севере. Отмечается, что полеты прошли в соответствии с нормами международного права.

Ранее Fox News со ссылкой на Пентагон сообщал, что два стратегических бомбардировщика Ту-95 ВКС России вошли в зону ПВО США в районе Аляски в сопровождении двух Су-35. Как утверждал телеканал, в сопровождении истребителей бомбардировщики заметили рядом с Аляской впервые.

Телеканал "Дождь"
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

В России издательство оштрафовали за отсутствие Крыма на школьных картах

В России издательство оштрафовали за отсутствие Крыма на школьных картах
Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы оштрафовал издательство АСТ за ряд неточностей, допущенных на картах в школьных атласах России, в частности за отсутствие на некоторых контурных картах полуострова Крым в составе РФ, сообщает радиостанция "Говорит Москва".

В центре Москвы - крупный пожар

В центре Москвы - крупный пожар
В центре российской столицы случился крупный пожар. На время тушения пожара было полностью перекрыто движение транспорта, недалеко от здания Федеральной службы безопасности.

Журналисту "Новой газеты" отказали в убежище в России (3)

Журналисту Новой газеты отказали в убежище в России
Россия отказала во временном убежище внештатному журналисту "Новой газеты", гражданину Узбекистана Худоберди Нурматову, которому на родине грозит тюремный срок.

В Минобороны России назвали плановыми полеты российских Су-35 над Арктикой (3)

Naikintuvas Su-35
Министерство обороны России заявило, что полеты российских истребителей Су-35 над Арктикой были плановыми. Об этом говорится на сайте ведомства.

Бюджет фонда Катерины Тихоновой составил более 600 млн рублей (3)

Бюджет фонда Катерины Тихоновой составил более 600 млн рублей
Фонд Катерины Тихоновой, которую СМИ называют "дочерью президента Владимира Путина", в прошлом году потратил более полумиллиарда рублей. Из них около 85 млн рублей пошли на содержание руководства фонда.
Facebook друзья
Rambler's Top100