В Минобороны РФ усомнились в наличии у США доказательств причастности Сирии к химатаке

«Если американские спецслужбы намерены и дальше держать в секрете якобы имеющиеся у них свидетельства преступлений против человечности, то такие действия могут иметь только одно объяснение — никаких бесспорных доказательств просто нет», — сказал он.

Конашенков добавил, что «по устоявшейся традиции» Пентагон нарушения международного права и военную агрессию «прикрывает наличием неких бесспорных доказательств злодеяний».

«И чем надуманней эти псевдодоказательства, тем более они секретны», — отметил представитель Минобороны.

Накануне телеканал CNN опубликовал материал о перехваченных американской разведкой сообщениях сирийских военных и экспертов по химическому оружию, в коотрых говорилось о подготовке атаки с использованием зарина в Идлибе.

Собеседник телеканала отметил, что это подтверждает ответственность президента Сирии Башара Асада за химическую атаку. Он допустил, что российские силы были более осторожны в своих коммуникациях, пытаясь избежать перехватов.

Химическая атака на город Хан-Шейхун в Иблибе произошла 4 апреля. Погибли десятки людей. По данным ЮНИСЕФ, среди них было 27 детей.

США обвинили в атаке режим Башара Асада и нанесли по авиабазе в Хан-Шейхуне ракетный удар. Дамаск свою причастность к химатаке отрицает. Вашингтон также обвинил Россию в попытках помочь режиму Асада и скрыть следы атаки.