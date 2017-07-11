В МИД РФ ответили на планы Киева ввести для россиян биометрический контроль

"Я сторонник того, чтобы внимательно изучить, что действительно кроется за этим заявлением. Пока на бумаге мы ничего не видим. После того как мы уточним, насколько эти нововведения соответствуют существующим между нашими странами межгосударственным договоренностям, мы тогда будем думать над тем, как на это реагировать", - цитирует Карасина РИА "Новости".

По словам сотрудника МИД, ведомство задумается о встречных мерах, если выяснится, что намерения Киева направлены против гуманитарной составляющей российско-украинских отношений. Карасин подчеркнул, что прежде всего следует изучить, в чем конкретно будут выражаться эти намерения.

Президент Украины Петр Порошенко 10 июля заявил, что будет введен биометрический контроль для въезжающих в страну граждан других государств, и уже подготовлены проекты решений по этому вопросу. При этом секретарь СНБО Украины Александр Турчинов подчеркнул, что эти меры коснутся прежде всего россиян. Также он объявил, что с 1 января 2018 года Украина введет обязательную предварительную электронную регистрацию для въезжающих в страну российских граждан.