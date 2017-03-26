В МИД РФ назвали новые санкции США подрывом сотрудничества в борьбе с ИГ

По ее мнению, введение санкций противоречит заявлениям США о приоритете борьбы с терроризмом.

«Наоборот, полностью противоречит такой установке, подрывает перспективы налаживания широкого многостороннего взаимодействия в целях разгрома ИГИЛ и прочих террористических группировок, угрожающих всем странам, включая США», — написала Захарова.

Он также подчеркнула, что Вашингтон «опять идет на поводу у тех, кто сделал своим основным занятием последовательное разрушение российско-американского сотрудничества».

Накануне стало известно, что восемь российских компаний попали под санкции США, введенные в связи с нарушением американского законодательства о нераспространении в отношении Ирана, КНДР и Сирии. Санкции введены на два года и запрещают любым американским ведомствам и министерствам приобретать продукцию и услуги попавших под действие ограничений компаний.