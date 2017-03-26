В МИД РФ назвали новые санкции США подрывом сотрудничества в борьбе с ИГ

 (7)
Телеканал "Дождь"
воскресенье, 26 марта 2017 г. 14:50
Новые санкции США против российских компаний подрывают перспективы сотрудничества в борьбе с террористической организацией «Исламское государство», заявила в своем фейсбуке официальный представитель МИД Мария Захарова.
Russian foreign ministry
© RIA/Scanpix

По ее мнению, введение санкций противоречит заявлениям США о приоритете борьбы с терроризмом.

«Наоборот, полностью противоречит такой установке, подрывает перспективы налаживания широкого многостороннего взаимодействия в целях разгрома ИГИЛ и прочих террористических группировок, угрожающих всем странам, включая США», — написала Захарова.

Он также подчеркнула, что Вашингтон «опять идет на поводу у тех, кто сделал своим основным занятием последовательное разрушение российско-американского сотрудничества».

Накануне стало известно, что восемь российских компаний попали под санкции США, введенные в связи с нарушением американского законодательства о нераспространении в отношении Ирана, КНДР и Сирии. Санкции введены на два года и запрещают любым американским ведомствам и министерствам приобретать продукцию и услуги попавших под действие ограничений компаний.

Телеканал "Дождь"
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

Федеральные каналы в России проигнорировали митинги против коррупции (10)

Федеральные каналы в России проигнорировали митинги против коррупции
Ни один из федеральных каналов не стал прерывать запланированные передачи, чтобы сообщить о многотысячных антикоррупционных акциях, которые прошли в Москве и в десятках городов по всей стране.

Предвыборная дипломатия: зачем Ле Пен приезжала в Россию (13)

Marine Le Pen ir Vladimiras Putinas
За месяц до президентских выборов во Франции один из кандидатов - лидер крайне правого "Национального фронта" Марин Ле Пен - приехала в Москву.

Навальный задержан на марше против коррупции в Москве (74)

A. Navalnas suimamas
В воскресенье, 26 марта, в десятках городов России организованы митинги по следам расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о тайных богатствах премьера России Дмитрия Медведева.

В Москве начали задерживать участников антикоррупционной акции (15)

В Москве начали задерживать участников антикоррупционной акции
Сотрудники полиции задержали трех участников несанкционированной акции против коррупции в Москве у станции метро «Белорусская», сообщает корреспондент Дождя.

В МИД РФ назвали новые санкции США подрывом сотрудничества в борьбе с ИГ (7)

Russian foreign ministry
Новые санкции США против российских компаний подрывают перспективы сотрудничества в борьбе с террористической организацией «Исламское государство», заявила в своем фейсбуке официальный представитель МИД Мария Захарова.
Facebook друзья
Rambler's Top100