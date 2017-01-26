В КС России оспорили наказание за ненасильственный сепаратизм

Глава Татарского общественного центра Рафис Кашапов обратился в Конституционный суд России с требованием проверить на соответствие основному закону страны статью уголовного кодекса, позволяющую давать сроки за призывы к нарушению территориальной целостности России.

По мнению заявителя, ставшего в 2015 году первым осужденным по этой статье, в действующей редакции она позволяет судам выносить приговоры даже в тех случаях, когда люди не призывают к насильственному нарушению территориальной целостности страны.

Как пояснил газете "Ведомости" адвокат Рамиль Ахметгалиев, представляющий интересы заявителя, фактически это запрет на обсуждение территориальной целостности страны, что "явно не отвечает требованию необходимости и соразмерности установленных законом ограничений".

В разговоре с агентством РИА Новости адвокат пояснил, что приговоры за призывы к насилию Кашапов не оспаривает. По словам Ахметгалиева, его клиент согласен, что за это действительно необходима уголовная ответственность.

"Но когда призывов к насилию не было, а была высказана лишь критика действий власти, то за такие высказывания осуждать людей нельзя", - пояснил позицию своего клиента адвокат. Он добавил, что жалоба хоть и подана, но пока не зарегистрирована.

Статья 280.1 УК, на которую подана жалоба, вступила в силу в 2014 году и сделала призывы к сепаратизму уголовно наказуемым деянием. В статье действительно не учитывается, побуждают ли такие действия к какому-либо насилию.

Кашапов стал первым осужденным по этой статье. В 2015 году его приговорили к трем годам колонии за критику действий российских властей в отношении Украины. Поводом стали записи, сделанные им в социальной сети "ВКонтакте".

На своей странице Кашапов выложил четыре поста, посвященных ситуации на Украине. В них он называл аннексированный Крым оккупированной территорией и призывал "защитить Украину и весь тюркский мир".

На своей странице он разместил четыре записи с призывами "защитить Украину и весь тюркский мир", "освободить Украину от оккупантов", а также сравнивал Владимира Путина с Адольфом Гитлером.

Всего же с 2014 года по новой статье было вынесено шесть приговоров, из которых три предусматривали в качестве наказания реальные сроки лишения свободы, а также одно постановление о направлении на принудительное лечение.

В частности, осуждены краснодарская активистка Дарья Полюдова, написавшая в соцсетях, что Кубань требует присоединения к Украине, и муниципальный депутат из Карелии Владимир Заваркин, спросивший на митинге, не провести ли референдум о присоединении к Финляндии.