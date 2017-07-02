В крупном ДТП в Татарстане погибли 14 человек

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Deutsche Welle
воскресенье, 2 июля 2017 г. 13:19
Под городом Заинск столкнулись "КамАЗ" и пассажирский автобус. 2 июля объявлено в республике Днем траура.
Autobuso avarija Tatarstane
© AP / Scanpix

Полиция возбудила уголовное дело после гибели 14 человек в ДТП в Татарстане. Президент республики объявил 2 июля днем траура.

В ночь на воскресенье, 2 июля автобус, следовавший по маршруту Самара-Ижевск, столкнулся с "КамАЗом" под городом Заинск. Автобус опрокинулся и загорелся. В настоящий момент тела всех погибших извлечены из автобуса. В больнице в Набережных Челнах находится шесть пострадавших, еще шесть госпитализированы в медсанчасть города Альметьевска.

По словам очевидцев, которые передают российские СМИ, грузовик, вероятно, подрезал автобус. В Следственном управлении СКР по Татарстану сообщили, что рассматривается несколько версий причин ДТП, среди них - водитель автобуса был ослеплен фарами, заснул за рулем, не справился с управлением при обгоне. В ходе расследования ЧП задержана генеральный директор компании "Евразийская корпорация автовокзалов".

Водитель автобуса выжил, во время аварии его выбросило из машины. Он успел вытащить несколько человек из пожара, рассказали очевидцы.

Среди погибших - двое детей, отметила пресс-секретарь Минздрава Татарстана Айгуль Салимзянова.

Deutsche Welle
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