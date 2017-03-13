В Кремле создали команду по подготовке президентской кампании Путина

В преддверии выборов президента (могут пройти 18 марта 2018 года) Кремль запустил работу экспертных групп, рассказал Дождю собеседник, близкий к Кремлю, и подтвердил чиновник президентской администрации. По их словам, цель групп — найти ответы на наиболее актуальные для Кремля вопросы, связанные с переизбранием Владимира Путина.

Ранее газета «Коммерсантъ», не уточняя деталей, сообщала, что в марте может заработать неформальный избирательный штаб Владимира Путина. Штаб появится только в конце года, когда президент официально заявит о планах избираться на четвертый срок, объясняет кремлевский чиновник. Пока же есть люди, которые по просьбе внутриполитического блока Кремля (курирует первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко) собирают предложения и готовят доклады по ключевым темам, а в будущем они могут быть положены в основу стратегии переизбрания нынешнего главы государства, говорит собеседник.

Собеседники Дождя говорят, что групп не менее шести, но их число может вырасти. Одной из них поручено заниматься темой под названием «образ будущего». Это отчасти футурологическая тема, но ее наработки могут быть использованы при формировании обещаний кандидата в президенты и его предвыборной программы, поясняет источник Дождя. Группу возглавил ведущий программы «Воскресное время», член центрального штаба ОНФ Валерий Фадеев. Он отказался от комментариев, сославшись на то, что «не занимается утечками из Кремля».

Тема образа будущего сейчас явно актуальна для Кремля — ею занимаются также ВЦИОМ совместно с международным дискуссионным клубом «Валдай». Они собираются запустить проект под названием «Индекс готовности к будущему».

«Идея проекта — спрогнозировать, что будет определять успешность государств в среднесрочной перспективе — через 15–20 лет», — говорится в пресс-релизе клуба к дискуссии, запланированной на этой неделе. Нужно сформировать образ «человека будущего», предположить, как изменятся социальные отношения, представить, какие черты будут свойственны обществу успешного (привлекательного для талантливых людей) государства, следует из текста.

Отдельная группа занимается вопросами контрпропаганды, то есть ищет способы ответить на возможные негативные публикации о президенте. Эта работа поручена председателю совета директоров группы компаний «Михайлов и партнеры» Игорю Симонову (группа считается близкой к другу президента предпринимателю Юрию Ковальчуку).

Еще одна группа занимается вопросами, связанными с детьми и патриотическим воспитанием. Кроме этого специалисты прорабатывают вопросы, связанные с повышением явки на выборах. Эту работу курирует заместитель начальника внутриполитического управления Кремля Александр Харичев.

Ранее источники Дождя в Кремле говорили, что вопрос явки на выборы — один из основных для президентской администрации. Явка на выборы Госдумы 2016 года была ниже 48%, а такой результат неприемлем для выборов главы государства, он поставит вопрос о легитимности президента, говорил один из собеседников Дождя. Механизмом повышения явки могли бы стать совмещенные с выборами президента референдумы на местах по актуальным для населения темам.

Также для повышения явки в Кремле решили перенести выборы на неделю вперед. По действующему сейчас законодательству, они должны были пройти 11 марта. Но на позапрошлой недели сенаторы внесли поправки, которые позволят перенести выборы на 18 марта. Эта дата совпадает с годовщиной присоединения Крыма к России. Ожидается, что праздничная атмосфера поспособствует повышению явки и числа голосов, поданных за Путина, говорил один из собеседников.