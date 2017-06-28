В Кремле решили отказаться от конкуренции на губернаторских выборах

Руководство внутриполитического блока администрации президента РФ во главе с Сергеем Кириенко решило не придерживаться принципа конкурентности на выборах губернаторов 16 регионов грядущей осенью и не допустить к ним сильных оппонентов действующих глав регионов, чтобы избежать вторых туров и не утомлять избирателей перед президентскими выборами в 2018 году, сообщают "Ведомости" со ссылкой на близкие к Кремлю источники.

По данным этих источников, осенние кампании решено "сушить" в связи с небольшим разрывом между региональными и президентскими выборами: есть опасение, что избиратели не захотят голосовать два раза подряд за относительно короткое время. Соответственно, это грозит низкой активностью на выборах президента, которые в Кремле хотят провести с максимальной явкой, пишет newsru.com

По сведениям источников газеты, действующим губернаторам разрешено не регистрировать потенциально сильных конкурентов. Среди них называются решившие поучаствовать в региональных выборах сенатор от Бурятии Вячеслав Мархаев из КПРФ, мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, решивший выдвинуться в Свердловской области от "Яблока", и лидер ячейки "Справедливой России" в Карелии Ирина Петеляева.

Кандидаты уже испытывают трудности при сборе подписей муниципальных депутатов и рискуют не преодолеть муниципальный фильтр, необходимый для регистрации в качестве кандидатов. Мархаев собрал подписи в 17 из 18 районов, но в период с 12-го по 14 июня депутатов собрали в местных администрациях и попросили подписаться за других кандидатов, сообщил секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов. По его словам, коммунистам "через десятые руки" передали, что осеннюю кампанию в Бурятии решено вести без участия Мархаева, пишет газета.

В Карелии муниципалов тоже призывали отдать подписи за врио губернатора Артура Парфенчикова, сообщил первый заместитель председателя "Справедливой России" Александр Бурков.

Отказ от конкурентности на осенних выборах грозит серьезной проблемой на выборах президента, поскольку явка избирателей в сентябре будет низкой, а результат победителей, как следствие, завышенным, указывает политолог Константин Калачев. На президентских же выборах эти губернаторы должны будут обеспечить еще более высокие цифры основному кандидату, а это может спровоцировать возвращение к выборам без правил с последующими протестами, полагает эксперт.

В середине мая "Ведомости" писали, что как минимум в пяти из 16 регионов, где в сентябре должны пройти губернаторские выборы, задача по увеличению явки, ставившаяся Кремлем, была отменена: в Свердловской, Ярославской, Калининградской, Кировской областях и Бурятии. Дело в том, что в этих субъектах имеется или серьезная протестная традиция, или сильные оппозиционные кандидаты, которые могут создать проблему кандидатам Кремля. В связи с этим высокая явка в данных регионах была признана опасной, так как она может сыграть против провластных кандидатов, сообщалось в публикации.

10 сентября состоятся прямые губернаторские выборы в 16 регионах. Участвовать в них могут только кандидаты от политических партий, самовыдвижение не предусмотрено. Для допуска к предвыборной гонке кандидатам необходимо преодолеть так называемый муниципальный фильтр, то есть собрать подписи депутатов представительных органов и глав муниципальных образований, избранных на прямых выборах.

Выборы президента России намечены на 18 марта 2018 года.