В Кремле прокомментировали возможное соглашение России и Турции по Сирии

Телеканал "Дождь"
среда, 28 декабря 2016 г. 13:30
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не обладает достаточной информацией о возможном соглашении России и Турции о перемирии в Сирии, передает корреспондент Дождя.
© Sputknik/Scanpix

«Не могу ответить на этот вопрос. Не обладаю достаточной информацией», — заявил Песков.

Ранее о готовящемся соглашении сообщило турецкое агентство Anadolu со ссылкой на неназванные источники. По их словам, перемирие планируется распространить на всю территорию Сирии. По информации агентства, представители России и Турции пришли к соглашению по этому вопросу.

Anadolu уточняет, что в ближайшее время план перемирия передадут сторонам конфликта. Им предложат прекратить боевые действия с полуночи 29 декабря. При этом режим перемирия не будет распространяться на борьбу с террористическими организациями.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона вместе с Ираном и Турцией готова стать гарантом соглашения о перемирии, которое готовится между Дамаском и оппозицией.

В настоящее время перемирие в Сирии действует только в восточных районах Алеппо. Оно было установлено после того, как город был взят войсками сирийской армии.

Телеканал "Дождь"
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

Захарова предложила главреду Regnum подать в суд на самого себя (1)

Rusijos URM Spaudos ir informacijos departamento vadovė Marija Zacharova
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила информационному агентству Regnum, которое пригрозило подать в суд на нее за комментарий о задержанных в Белоруссии корреспондентах издания.

ВЦИОМ: главной проблемой страны россияне считают низкие зарплаты (7)

Parduotuvė Maskvoje
Основные проблемы страны, по ощущениям россиян, в уходящем году связаны со сферами экономики и госуправления, пишет newsru.com

В России возбудили дело после жестокого убийства медведя в Якутии (6)

Meška Zalcburgo zoologijos sode
Следователи возбудили уголовное дело после появления в интернете видеозаписи жестокой расправы над медведем в Якутии, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Адвокат: решение московского суда по Майдану не имеет юридической силы (15)

Markas Feiginas
Россия не имеет юрисдикции для вынесения решений о событиях на Украине, заявил в интервью DW адвокат Марк Фейгин. Он не исключил, что решение московского суда по Майдану призвано дестабилизировать ситуацию на Украине.

В Кремле прокомментировали возможное соглашение России и Турции по Сирии

В Кремле прокомментировали возможное соглашение России и Турции по Сирии
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не обладает достаточной информацией о возможном соглашении России и Турции о перемирии в Сирии, передает корреспондент Дождя.
Facebook друзья
Rambler's Top100