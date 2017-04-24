Еще двое кандидатов — кандидат от «Республиканцев» Франсуа Фийон и глава движения «Не покорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон — выбыли из президентской гонки, набрав 19,91% и 19,64% голосов соответственно. Второй тур президентских выборов запланирован на 7 мая.

Первый тур выборов президента Франции не выявил победителя. Основатель движения «Вперед» Эммануэль Макрон набрал 23,75% голосов избирателей. На втором месте — лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен , за нее проголосовали 21,53% французов.

«Мы с уважением относимся к выбору французов. Являемся сторонниками выстраивания добрых взаимовыгодных отношений», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков .

Россия с уважением относится к выбору французского народа и нацелена на выстраивание взаимовыгодных отношений с Францией. Так в Кремле прокомментировали итоги первого тура президентских выборов во Франции, передает РИА Новости.

В Кремле прокомментировали итоги первого тура выборов президента Франции Россия с уважением относится к выбору французского народа и нацелена на выстраивание взаимовыгодных отношений с Францией. Так в Кремле прокомментировали итоги первого тура президентских выборов во Франции, передает РИА Новости.

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