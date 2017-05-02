В Кремле подтвердили телефонный разговор Путина и Трампа

В ответ на просьбу прокомментировать сообщение о грядущем телефонном разговора между Путиным и Трампом Песков ответил: «Да, мы это подтверждаем».

Ранее о переговорах президентов России и США сообщало агентство Reuters со ссылкой на сообщение Белого дома. Там говорилось, что телефонный разговор запланирован на сегодня, 2 мая. Он состоится в 19:30 по московскому времени. В Кремле дату и время переговоров президентов не уточнили. В пресс-службе отметили, что на 2 мая также запланирована встреча Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Она пройдет в Сочи.

По словам высокопоставленного источника Reuters в администрации Трампа сообщил, что во время разговора президенты поднимут тему гражданской войны в Сирии.

Ранее Путин и Трамп дважды проводили телефонные переговоры — в первый раз Путин позвонил Трампу с поздравлениями по поводу прошедшей инаугурации на пост президента США, а позднее президент США позвонил российскому лидеру и выразил соболезнования по поводу теракта в Санкт-Петербурге 3 апреля.

По информации «Коммерсанта», первая встреча Путина и Трампа может состояться в конце мая перед саммитом «большой двадцатки». Она может пройти в одной из европейских стран.