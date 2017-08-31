В Кремле подтвердили получение письма от адвоката Трампа

"Это действительно было, в этом обращении говорилось о том, что некая российская компания вместе с определенными лицами преследует цель по созданию в московском Сити такого небоскреба ["Трамп-тауэр"], но дела у них не идут и они просят помочь с какой-то рекомендацией или с продвижением", — рассказал Песков журналистам.

Однако, отметил он, отвечать на это письмо в администрации президента не стали. "Мы не реагируем на подобные бизнес-темы, это не является нашей работой, мы оставили это без ответов", — пояснил представитель Кремля.

По словам Пескова, в администрацию президента поступают тысячи обращений, как от россиян, так и от иностранцев, но сотрудники отвечают только на те письма, которые связаны с деятельностью главы государства.

Вопросы, связанные с судебной системой, правоохранительными органами, инновационными проектами и бизнесом, в Кремле оставляют без ответа.

Как подчеркнул Песков, письмо хоть и было адресовано лично ему, с Коэном он "то ли к сожалению, то ли к счастью" никогда не встречался.

Президенту Владимиру Путину, по словам Пескова, о письме Коэна не докладывали. Повторных обращений от юриста в Кремль не поступало.

О том, что Коэн отправлял письмо в Кремль, стало известно 28 августа. Об этом сообщило агентство Ассошиэйтед пресс, в распоряжении которого оказалось заявление Коэна комитету сената по разведке, который расследует предполагаемое вмешательство России в американские выборы и возможные связи команды Трампа с Москвой.

Как следует из заявления, Коэн решил отправить письмо Пескову после беседы с Феликсом Сэтером — американским бизнесменом с российскими корнями, который утверждал, что у него хорошие связи в России. Тот, по словам Коэна, предположил, что реализация проекта по строительству "Трамп-тауэр" в Москве может "потребовать одобрения от российского правительства".

Как утверждает Коэн, ответа на свое письмо он не получил, и никаких других контактов с российскими государственными чиновниками в дальнейшем у него не было.

Согласно заявлению, проект обсуждался осенью 2015 года, но уже в начале 2016-го Коэн понял, что он неосуществим.

Первой о переговорах по поводу сделки с "Трамп-тауэр" написала Washington Post. Собеседники газеты утверждали, что проект не был реализован, поскольку под него не нашли землю, а также не получили необходимых разрешений.

New York Times позже сообщила, что в одном из электронных писем, отправленных Коэну, Сэтер хвастался, что эта сделка могла бы помочь Трампу избраться на пост президента. "Наш мальчик может стать президентом США, и мы можем устроить это", — цитировала газета письмо Сэтера.