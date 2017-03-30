В Кремле ответили Сокурову на вопрос о дальнейшей судьбе Сенцова

Телеканал "Дождь"
четверг, 30 марта 2017 г. 18:10
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ответ режиссеру Александру Сокурову относительно дальнейшей судьбы украинского режиссера Олега Сенцова был дан Владимиром Путиным на заседании Совета по кинематографии в декабре 2016 года, сообщает «Интерфакс».
Olehas Sencovas
© AFP/Scanpix

«Мы с большим уважением относимся к мастеру, и здесь я хотел бы напомнить, что, собственно, сам ответ в отношении Сенцова Владимир Путин дал в Санкт-Петербурге во время заседания президентского Совета», — сказал Песков.

На церемонии вручения кинопремии «Ника» Сокуров выступил против задержаний активистов на акциях протеста против коррупции и призвал освободить политических заключенных. Он также сказал, что ждет ответа от президента на вопрос о судьбе режиссера Олега Сенцова.

В декабре прошлого года Путин заявил, что Сенцов был осужден в России не за свои убеждения или творчество, а за террористическую деятельность.

«По-христиански действовать в этом деле мы не можем, должны руководствоваться решением суда. Мы живем в правовом государстве, такие вопросы должны решаться судебной системой», — сказал тогда президент.

В августе 2015 года Сенцова приговорили к 20 годам лишения свободы. Следствие считает, что он вместе с другими фигурантами дела намеревался взорвать самодельные взрывные устройства у мемориала «Вечного огня» и памятника Ленину в Симферополе в ночь на 9 мая 2014 года. Его также обвинили в организации поджогов офисов общественной организации «Русская община Крыма» и представительства «Единой России» в Симферополе.

Телеканал "Дождь"
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Россия

В Кремле ответили Сокурову на вопрос о дальнейшей судьбе Сенцова

Olehas Sencovas
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ответ режиссеру Александру Сокурову относительно дальнейшей судьбы украинского режиссера Олега Сенцова был дан Владимиром Путиным на заседании Совета по кинематографии в декабре 2016 года, сообщает «Интерфакс».

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