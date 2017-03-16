В Кремле опровергли причастность России к взлому аккаунтов Yahoo

Никакой информации по официальным каналам по этому поводу в Кремле не получали. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент "Дождя".

«Мы неоднократно говорили, что абсолютно не может идти речь об официальной причастности какого-либо российского ведомства к каким-либо противоправным действиям в киберпространстве», — добавил он.

По словам Пескова, Россия всегда была заинтересована в сотрудничестве в области противодействия киберпреступности.

Накануне Минюст США официально предъявил обвинения в киберпреступлениях трем россиянам. По версии ведомства, они причастны к взлому 500 миллионов аккаунтов Yahoo. Двое из россиян, которых обвинил американский Минюст, являются сотрудниками ФСБ. Одного из них, Дмитрия Докучаева, на родине подозревают в госизмене — в настоящее время он находится под арестом.

По версии Минюста, двое сотрудников российской спецслужбы курировали работу хакеров, которые разыскивались Интерполом, и платили им деньги за взлом и кражу информации с аккаунтов американских и европейских граждан, а также жителей России. В связи с обвинениями Минюста постпред США при ООН Никки Хейли призвала руководство страны «никогда не доверять России».