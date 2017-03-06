В Кремле обеспокоены новыми ракетными пусками КНДР

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NEWSru.com
понедельник, 6 марта 2017 г. 15:15
В Кремле выражают беспокойство в связи с новыми ракетными пусками, проведенными Северной Кореей. Об этом, как сообщает "Интерфакс", в понедельник, 6 марта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
© Sputnik/Scanpix

"Безусловно, мы серьезно обеспокоены", - сказал он, пишет newsru.com

По словам представителя главы российского государства, "это те действия, которые ведут к дальнейшему росту напряженности в регионе". "В этой ситуации традиционно Москва призывает все стороны к сдержанности, и, безусловно, Россия в данном случае будет вести обмен мнениями с заинтересованными сторонами", - отметил Песков.

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Как стало известно, утром в понедельник КНДР запустила четыре баллистических ракеты с полигона Тончханни в провинции Пхенан-Пукто на западном побережье КНДР. По данным Южной Кореи и Японии, ракеты, пролетев около 1000 км, упали в Японское море. Предположительно, речь идет о ракетах нового типа. По сведениям Министерства обороны Японии, ракеты достигли района в 300-350 километрах к западу от полуострова Ога префектуры Акита. Материального ущерба от пусков не зафиксировано.

Российские системы контроля зафиксировали пуски КНДР баллистических ракет, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник. По словам собеседника агентства, их, в частности, отследил барнаульский узел РЛС наземного эшелона системы предупреждения о ракетном нападении.

Как заверил источник, пуски для России угрозу не представляли, так как они не были направлены в сторону территории РФ.

Российские дипломаты в Пхеньяне отслеживают ситуацию с пусками баллистических ракет. "Мы внимательно следим за ситуацией вокруг предполагаемых ракетных пусков", - заявили "Интерфаксу" в посольстве РФ в КНДР в понедельник.

NEWSru.com
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