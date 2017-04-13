В Кремле не согласились с выводом ЕСПЧ по искам родственников жертв Беслана

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Телеканал "Дождь"
четверг, 13 апреля 2017 г. 14:30
Кремль не может согласиться с решением Европейского суда по правам человека по искам родственников жертв теракта в Беслане в 2004 году.
© Sputnik

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент Дождя. В решении ЕСПЧ говорилось, что действия российских властей во время теракта были неудовлетворительными.

«Безусловно, нам невозможно согласиться с такой формулировкой. В стране, которая неоднократно подвергалась атакам террористов, а список таких стран, к сожалению, растет, эти формулировки и чисто гипотетические рассуждения, они вряд ли здесь приемлемы. Вряд ли такая эмоциональная оценка уместна», — заявил Песков.

На вопрос об исполнении Россией решения ЕСПЧ о выплате родственникам жертв теракта в Беслане компенсацию в размере 2,955 миллиона евро, Песков ответил: «Все необходимые правовые действия, связанные с этим решением, будут предприниматься».

Решение ЕСПЧ по искам родственников погибших и пострадавших во время теракта в Беслане было принято сегодня, 13 апреля. Иски были поданы в период с 2007 по 2014 год. Заявители оспаривали действия правоохранителей во время теракта, в частности, применение тяжелой техники для убийства террористов, захвативших в заложники школу в Беслане.

Жертвами теракта стали 333 человека, среди них 186 детей. Пострадали более 700 человек.

Телеканал "Дождь"
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