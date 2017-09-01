На вопрос, хотел бы Кремль участия кандидата-женщины в будущих выборах президента, Песков ответил: "В Кремле об этом не думали", пишет newsru.com

По данным газеты, в качестве соперника главного кандидата в президенты Владимира Путина в АП рассматривается пять-семь кандидатур, в том числе председатель Социал-демократического союза женщин России Наталия Великая, лидер Национального родительского комитета Ирина Волынец и член центрального совета партии Ирина Петеляева.

Великая сказала, что разговора с ней об этом не было и это маловероятно. Петеляевой, по ее словам, официального предложения не поступало, но участие в выборах ей интересно. С Волынец связаться не удалось.

Согласована кандидатура женщины, не состоящей ни в одной партии, заявил другой человек, близкий к администрации. Один из собеседников издания выразил мнение, что идеальным соперником может быть Ксения Собчак.

Собчак откликнулась на эту публикацию в Instagram и заявила, что "Ведомости" и РБК не обратились к ней за комментарием и поэтому теперь она котирует эти издания на уровне "Комсомольской правды". Также она добавила: "Я человек независимый, и ни с какой "апешечкой" (администрацией президента. - Прим. NEWSru.com) и прочим адом никогда в сношениях замечена не была и не буду".

Женщины были кандидатами в президенты России дважды - в 2000 году Элла Памфилова набрала 1% голосов, в 2004 году Ирина Хакамада получила около 4%.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Владимир Путин пока официально не объявил, что будет в них участвовать. Однако СМИ пишут, что работа в АП по формированию его предвыборной концепции давно идет, в частности, сообщалось, что Кремлю не удается найти образ будущего, который может стать основой предвыборной кампании, а также что упор в кампании решено было сделать на молодежь и православие, чем объясняется изобилие встреч Путина с подростками.