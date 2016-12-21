В Кремле назвали убийство посла в Турции нападением на Россию

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Телеканал "Дождь"
среда, 21 декабря 2016 г. 17:10
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что убийство посла России в Анкаре Андрея Карлова стало «фактически» нападением на Россию, сообщает «Интерфакс».
© Sputnik/Scanpix

«Владимир Путин решительно осудил произошедшую провокацию. Квалифицировал ее как теракт, как человеческую трагедию, поэтому для президента это была эмоционально очень тяжелая новость. Нападение на посла – фактически нападение на страну», — сказал Песков.

Он добавил, что убийство Карлова стало также «ударом в спину для турецких властей», так как, по словам Пескова, они меньше всего заинтересованы в таком развитии событий.

Песков пояснил, что сейчас Россия и Турция реализуют несколько крупных проектов, в том числе «Турецкий поток» и АЭС «Аккую». «Поэтому это также удар в спину и турецкому государству», — отметил пресс-секретарь президента.

Он добавил, что убийство Карлова стало также ударом по престижу Турции, так как «любая страна несет ответственность за обеспечение безопасности дипломатических представительств у себя на территории и дипломатических представителей».

«Это прописано в Венской конвенции дипломатических отношений. Поэтому это, конечно, очень серьезный удар по Анкаре», — заключил он.

Посол России в Турции Андрей Карлов был убит в понедельник, 19 декабря. Это произошло во время его выступления на открытии выставки «Россия глазами турок». На посла напал 22-летний бывший полицейский Мевлют Мерт Алтынташ. Турецкие власти сообщали, что Алтынташа отстранили от службы в связи с расследованием попытки госпереворота в июле этого года.

Телеканал "Дождь"
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