В Кремле назвали недопустимым симметричное сокращение ядерного арсенала

Так он прокомментировал предложение президента США Дональда Трампа, заявившего, что отмена санкций против России может быть связана с договоренностью о сокращении ядерных вооружений.

«Ядерное разоружение — это концептуальное зонтичное понятие, но оно состоит из огромного количества нюансов, о которых вы говорили. Оно не может быть диспропорциональным. Композиция этой ядерной составляющей в США и у нас в стране разная. И поэтому какие-то симметричные сокращения здесь абсолютно недопустимы и неуместны», — сказал Песков в интервью программе «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым (цитата по «Интерфаксу»).

По словам Пескова, ядерная составляющая играет критическую роль в обеспечении глобальной стабильности и безопасности, поэтому «увязывать вопрос санкций и вопрос ядерного сокращения вряд ли в будущем возможно с экспертной точки зрения».

«Наш президент неоднократно говорил, что вопрос санкций не является темой нашей повестки дня. Россия не была инициатором постановки этого вопроса. И она не будет, по словам Путина, инициатором отмены каких-то рестрикций», — подчеркнул пресс-секретарь.

Он уточнил, что Россия «была и остается сторонницей сокращения ядерного оружия», но «справедливого, пропорционального и без нарушения равновесия».

Ранее Трамп в интервью Time заявил, что отмена санкций против России может быть связана с договоренностью о сокращении ядерных вооружений.

«На Россию наложены санкции — посмотрим, можно ли будет заключить с ней какие-нибудь хорошие договоренности. В частности, я думаю, что ядерных вооружений должно быть намного меньше, их нужно очень значительно снизить», — сказал он.