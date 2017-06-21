В Кремле намерены ответить на введенные США санкции

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NEWSru.com
среда, 21 июня 2017 г. 16:47
Россия готовится к ответу на введенные Минфином США санкции против ряда российских лиц и компаний, а также на законопроект о расширении антироссийских санкций, который подготовил американский конгресс, - он уже одобрен Сенатом, но еще не принят Палатой представителей.
Dmitrijus Peskovas
© Sputnik / Scanpix

И этот ответ будет основан на принципе взаимности. "Как показывают санкции всех предыдущих нескольких лет, безусловно, главный принцип реакции на санкционные действия - это принцип взаимности, поэтому это вполне объяснимо и понятно", - заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет newsru.com

Какими именно будут эти "зеркальные" действия, пока неизвестно. И вряд ли они будут приняты до возможной личной встречи президентов России и США на саммите "двадцатки" в Гамбурге 7-8 июля.

Пока же в России многочисленные чиновники, политики и политологи рассуждают, каким может быть ответ и как хорошо сказались санкции на экономике России, которая, по словам президента Владимира Путина, потеряла всего 50-52 млрд долларов, зато получила мощный толчок к развитию промышленности.

На этой позитивной волне вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в среду, 21 июня, даже объявил, что санкционная интервенция вызвала в России новую промышленную революцию. И она сопоставима с интервенцией стран Антанты против Советской России.

"Хотелось бы поблагодарить еще раз авторов санкций, некую Антанту с ее санкционной интервенцией... Лозунг "Делай в России" - это сегодня наш флаг в борьбе за новую промышленную революцию", - заявил он в ходе форума "Технопром-2017" в Новосибирске, подчеркнув, что в этих условиях реиндустриализация и импортозамещение для России являются "безальтернативными", передает "Интерфакс".

Одним из вариантов ответных мер на американские санкции стало предложение отказаться от закупок американских автомобилей - всей продукции американского автопрома в пользу аналогов из Европы, Японии и Южной Кореи. Кроме того, в числе ответных мер Москвы называется расширение сотрудничества с Китаем в аэрокосмической отрасли.

NEWSru.com
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