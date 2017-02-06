В кинотеатры Москвы присылают письма с призывом отказаться от показа "Матильды" Учителя

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ru.DELFI.lt
понедельник, 6 февраля 2017 г. 12:51
Организация "Христианское государство — святая Русь" отправила в кинотеатры Москвы больше тысячи писем с требованием отказаться от проката нового фильма Алексея Учителя "Матильда" о балерине Матильде Кшесинской, любовнице последнего русского императора Николая II, сообщает издание "Сноб".
© RIA/Scanpix

"Братья" организации угрожают кинотеатрам поджогами и убийствами. Орфография сохранена. "Любой баннер, афиша, рекламная листовка с информацией о прокате фильма "Матильда" будет рассмотрена, как ваше желание унизить Святых Православной Церкви и провокация к "русскому майдану", - призывают представители организации.

"За любой шаг против Православия, Святых, России, народа России и Президента, за любую провокацию к гражданской войне, за любое ваше положительное указание на фильм "Матильда", нашими Братьями будут предприняты радикальнейшие методы борьбы с беззаконием и безумием", - угрожают они.

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"Очевидно, если завтра выйдет фильм "Матильда", кинотеатры начнут гореть, может даже пострадают люди, и действия эти, от безвыходности, начнутся со стороны тех, кто Любит Бога и свой народ, настолько Любит, что готов идти хоть в тюрьму, хоть на смерть", - сказано в призыве организации.

Напомним, что сложная ситуация в связи с выходом кинофильма режиссера А.Учителя о, отношениях последнего российского императора Николая II с балериной М.Ксешинской вознико после обращения бывшего прокурора Крыма, а ныне депутата Государственной думы Натальи Поклонской. Она обратилась в Генеральную прокуратуру России с просьбой проверить киноленту.

Она обратилась в прокуратуру на момент, когда фильм еще не вышел в прокат.

В свою очередь А.Учитель подаст в Генпрокуратуру заявления против депутата Н.Поклонской и других противников "Матильды".

Режиссер планирует направить в Генпрокуратуру два заявления: одно будет касаться лично Поклонской, второе — людей, которые рассылают в кинотеатры письма с призывом отказаться от проката фильма "Матильда".

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В кинотеатры Москвы присылают письма с призывом отказаться от показа Матильды Учителя
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