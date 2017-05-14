В Казани полицейские задержали пятерых сторонников Навального

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Телеканал "Дождь"
воскресенье, 14 мая 2017 г. 17:20
В российской Казани сотрудники полиции задержали пятерых участников предвыборной кампании Алексея Навального, сообщает проект «ОВД-Инфо».
Rusijos policija
© AFP/Scanpix

По информации проекта, у агитационного куба рядом с памятником Муллануру Вахитову были задержаны Альберт Абузаров, Андрей Бояршинов, Искандер Умербаев, Азат Габдулвалеев и Азат Шаймухаметов.

Они находятся во втором отделе полиции «Вишневский» на Центральной улице, отмечает «ОВД-Инфо».

«Idel.Реалии» сообщает, что организатор акции Азат Габдульвалеев 10 мая подал уведомление о проведении пикета в поддержку Навального на площади перед памятником Муллануру Вахитову. Казанские власти на следующий день оповестили его, что в уведомлении были допущены нарушения — не была указана цель мероприятия.

Издание утверждает, что в заявке на проведение акции были подробно указаны цель мероприятия и предлагаемые к обсуждению вопросы. Кроме того, Габдульвалеев посчитал митинг согласованным, потому что по республиканскому законодательству уведомить о допущенных в заявке нарушениях власти должны были в течение того дня, когда она была подана.

Перед началом акции сотрудники полиции и исполкома Казани предупредили Габдульвалеева, что мероприятие не согласовано, отмечает «Idel.Реалии». Когда участники пикета начали собирать агитационный куб, их задержали

Телеканал "Дождь"
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