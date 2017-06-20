В Карелии перевернулась лодка с пятью подростками

Спасатели ведут поиски трех подростков, пропавших без вести на Ладожском озере в Карелии.

Лодка, на которой были пять человек в возрасте от 16 до 18 лет, перевернулась вечером 19 июня. Двое молодых людей найдены живыми, сообщили в региональном управлении МЧС.

ЧП произошло в Сортавальском районе республики, в районе деревни Импилахти.

"Установлены личности всех пострадавших. Они местные жители, отдыхавшие на озере. С родителями есть связь, работают психологи", - сказали Интерфаксу в администрации Сортавальского района.

На место ЧП выехали инспекторы отдела Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС), сотрудники карельской поисковой службы, а также волонтеры.

Ровно год назад, 18 июня 2016 года в Карелии произошла трагедия на Сямозере.

Тогда перевернулись лодки с детьми, отдыхавшими в лагере "Парк-Отель Сямозеро". В результате погибли 14 человек, из которых 12 - дети. 33 человека удалось спасти.

Сам лагерь после трагедии закрыли.