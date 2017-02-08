В Калининградской области прошли учения с системами С-400

Объявленная Минобороны России внезапная проверка боеготовности ряда войск российской армии не обошла стороной и соседнюю с Литвой калининградскую область РФ.

В рамках учений в Калининградской области Зенитные ракетные системы С-400 отразили массированный ракетно-авиационный удар условного противника, сообщил во вторник журналистам начальник пресс-службы БФ капитан 1 ранга Роман Мартов.

"В Калининградской области прошли учения соединения противовоздушной обороны Балтийского флота, в ходе которых боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" отразили массированный ракетно-авиационный удар условного противника с применением современных средств воздушно нападения", — сказал Мартов.

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По плану учений, средства радиолокационной разведки флота отработали обнаружение воздушного нападения условного противника и наведение С-400 на поражение. Прикрытие С-400 осуществлялось боевыми расчетами зенитного ракетно-пушечного комплексов "Панцирь-С1", сообщает РИА Новости.

"В рамках учения боевые расчеты соединения уничтожили более 30 условных воздушных целей. После отражения атаки ракетные комплексы совершили марш в новый позиционный район под прикрытием ЗРПК "Панцирь-С1" для продолжения выполнения поставленной боевой задачи", — уточнили в Балтфлоте.

Напомним, что вчера, 7 февраля в России началась внезапная проверка Воздушно-космических сил. Решение принял Владимир Путин, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

"Сегодня, в соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами, для оценки готовности органов военного управления и войск, для выполнения учебно-боевых задач начата внезапная проверка Воздушно-космических сил", — сказал он.

Стоит отметить, что Литва не раз высказывала озабоченность милитаризацией Калининградской области.