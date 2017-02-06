В Госдуму внесли законопроект об отмене "статьи Дадина"

Депутаты Госдумы от Либерально-демократической партии России (ЛДПР) разработали законопроект, в котором предложили отказаться от уголовного преследования за систематические нарушения на митингах, сообщает ТАСС в понедельник, 6 февраля.

Депутаты ЛДПР предлагают исключить из УК РФ статью об уголовном наказании за многократные нарушения на митингах и признают, что активист Ильдар Дадин понес несправедливое наказание.

В Госдуме предлагают исключить из Уголовного кодекса РФ статью 212.1 об уголовном наказании за неоднократные нарушения порядка проведения митингов. Соответствующий законопроект подготовили депутаты ЛДПР, сообщается на сайте партии в понедельник, 6 февраля.

Авторы инициативы указали на "ошибочность, поспешность, недостаточную практическую и теоретическую обоснованность введения подобного рода статей с административной преюдицией в уголовное законодательство". Кроме того, парламентарии усмотрели в статье 212.1 "явную жесткость и несоразмерность наказания уровню тяжести проступка".

В сообщении пресс-службы ЛДПР отмечается также, что гражданский активист Ильдар Дадин, ставший первым осужденным по этой статье, понес "несправедливое наказание", что и вызвало общественный резонанс вокруг его дела.

Случай Дадина

Уголовная ответственность за неоднократные нарушения на митингах была введена в РФ в 2014 году по инициативе группы депутатов от "Единой России" и "Справедливой России". В декабре 2015 года Басманный суд Москвы приговорил по данной статье Дадина к трем годам лишения свободы.Позднее этот срок был сокращен на полгода.

В ноябре 2016 года Дадин пожаловался на пытки и регулярные избиения в исправительной колонии ИК-7 в Сегеже, после чего, спустя несколько месяцев, был переведен в ИК-5 в Алтайском крае.

В январе 2017 года Дадин обратился в Конституционный суд РФ с требованием признать статью 212.1 противоречащей конституции страны. Заключенный в своем обращении, в частности, подчеркивал, что обжалуемая им норма "не отвечает требованиям соразмерности ограничения прав граждан".

Она нарушает право на свободу мирных собраний и свободу выражения мнений, право не быть повторно осужденным за одно и то же деяние, право на защиту, а также право считаться невиновным, пока вина не будет установлена вступившим в силу судебным решением, отмечалось в его заявлении.