В Госдуму внесли законопроект о введении понятия "нематериальной взятки"

Депутат от «Единой России» Анатолий Выборный внес в Госдуму законопроект, который вводит понятие нематериальной взятки. Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте». Проект закона опубликован на сайте Госдумы.

В рамках законопроекта предлагается включить в статью 290 УК РФ (Получение взятки) услуги неимущественного характера. В пример таких услуг Выборный приводит получение степени кандидата наук и поступление детей в престижный вуз.

Депутат также предлагает увеличить минимальный двухлетний срок давности за дачу и получение взятки.

Кроме того, законопроект предусматривает криминализацию деятельности третейских судий в случае злоупотребления своими полномочиями и коммерческого подкупа.

Замначальника управления Генпрокуратуры России по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Аслан Юсуфов сообщил ТАСС, что ведомство поддерживает эту инициативу.

Он добавил, что ввести изменения о нематериальной взятке в российское законодательство рекомендовала Группа государств против коррупции (ГРЕКО) для устранения пробелов в части соответствия конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию.