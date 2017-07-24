В Госдуму внесли законопроект о введении понятия "нематериальной взятки"

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Телеканал "Дождь"
понедельник, 24 июля 2017 г. 19:00
Депутат от «Единой России» Анатолий Выборный внес в Госдуму законопроект, который вводит понятие нематериальной взятки. Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте». Проект закона опубликован на сайте Госдумы.
Russia's Duma
© DELFI (K.Ameliuškino nuotr.)

В рамках законопроекта предлагается включить в статью 290 УК РФ (Получение взятки) услуги неимущественного характера. В пример таких услуг Выборный приводит получение степени кандидата наук и поступление детей в престижный вуз.

Депутат также предлагает увеличить минимальный двухлетний срок давности за дачу и получение взятки.

Кроме того, законопроект предусматривает криминализацию деятельности третейских судий в случае злоупотребления своими полномочиями и коммерческого подкупа.

Замначальника управления Генпрокуратуры России по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Аслан Юсуфов сообщил ТАСС, что ведомство поддерживает эту инициативу.

Он добавил, что ввести изменения о нематериальной взятке в российское законодательство рекомендовала Группа государств против коррупции (ГРЕКО) для устранения пробелов в части соответствия конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию.

Телеканал "Дождь"
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