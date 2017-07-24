В Госдуму внесли законопроект о введении понятия "нематериальной взятки"

В рамках законопроекта предлагается включить в статью 290 УК РФ (Получение взятки) услуги неимущественного характера. В пример таких услуг Выборный приводит получение степени кандидата наук и поступление детей в престижный вуз.
Депутат также предлагает увеличить минимальный двухлетний срок давности за дачу и получение взятки.
Кроме того, законопроект предусматривает криминализацию деятельности третейских судий в случае злоупотребления своими полномочиями и коммерческого подкупа.
Замначальника управления Генпрокуратуры России по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Аслан Юсуфов сообщил ТАСС, что ведомство поддерживает эту инициативу.
Он добавил, что ввести изменения о нематериальной взятке в российское законодательство рекомендовала Группа государств против коррупции (ГРЕКО) для устранения пробелов в части соответствия конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию.