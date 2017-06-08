В Госдуму внесен законопроект о переходе на юлианский календарь

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Gazeta.ru
четверг, 8 июня 2017 г. 08:20
В Государственную думу России внесен законопроект, предусматривающий перевод летоисчисления в России на юлианский календарь.
Russia's Duma
© DELFI (K.Ameliuškino nuotr.)

Соответствующий документ опубликован в базе законопроектов нижней палаты парламента.

Законопроект внесен депутатами ЛДПР Михаилом Дягтеревым, Борисом Чернышовым и Виталием Пашиным.

В пояснительной записке говорится, что ученые указывают, что григорианский календарь, который используется в России и в европейских странах, не совершенен: он не учитывает замедление вращения Земли, удлиняющее продолжительность дня. Кроме того, при переводе исторических дат на современное летоисчисление необходимо прибавлять определенное количество дней: в XVIII веке плюс 11 дней, а в XX и XXI веке плюс 13 дней.

Депутаты отмечают, что православные церкви (Русская, Иерусалимская, Сербская, Грузинская) и монастыри Афона до сих пор придерживаются юлианского календаря.

Ранее сообщалось, что в Думу внесен законопроект об изменении гимна России на «Боже, Царя храни!».

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