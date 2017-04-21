В Госдуму повторно внесли законопроект о лишении гражданства за терроризм

В Госдуму повторно внесли законопроект о лишении гражданства осужденных за террористическую или экстремистскую деятельность. Об этом сообщается на сайте Госдумы. Авторами проекта выступила группа депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

В законе говорится, что при совершении экстремистского или террористического преступления получившие российское гражданство нарушают обязательство соблюдать законы и Конституцию России. Это обязательство, указывается в законе, дается при получении российского паспорта.

Как подчеркивается в документе, совершение подобных преступлений показывает, что при получении гражданства России у человека не было намерений соблюдать российские законы, а паспорт он получал для того, чтобы вести деятельность, представляющую угрозу основам конституционного строя России.

В законе предлагается лишать гражданства за преступления, предусмотренные шестью статьями уголовного кодекса. Первую версию законопроекта внесли на рассмотрение Госдумы 18 апреля. 20 апреля было объявлено, что законопроект отозвали на доработку.

Ранее в пятницу, 21 апреля, стало известно о лишении российского гражданства предполагаемого исполнителя теракта в петербургском метро 3 апреля Акбаржона Джалилова. Это произошло на основании решения Смольнинского районного суда о том, отец Джалилова предоставил «заведомо ложные сведения» при обращении за российским паспортом в 2009 году.