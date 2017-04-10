В Госдуме задумались о запрете соцсетей для детей младше 14 лет

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Телеканал "Дождь"
понедельник, 10 апреля 2017 г. 12:20
Депутат Виталий Милонов внес в Госдуму законопроект о запрете доступа к социальным сетям детям младше 14 лет. Документ опубликован на сайте Госдумы.
© Shutterstock

В пояснительной записке отмечается, что в последнее время в СМИ участились сообщения о подростках, покончивших жизнь самоубийством после вступления в «группы смерти» в социальных сетях. Автор законопроекта также отмечает, что через социальные сети «трудные» подростки оказывают негативное влияние на своих сверстников. В пример он привел Диану Шурыгину, героиню ток-шоу «Пусть говорят».

«В целях профилактики и борьбы с подобными явлениями проектом федерального закона предлагается запретить пользование социальными сетями лицам, не достигшими 14-летнего возраста», — говорится в документе.

Кроме того, предлагается установить порядок регистрации пользователей социальных сетей путем предъявления документа, удостоверяющего личность.

По мнению Милонова, необходимо ужесточить административную ответственность за организацию несанкционированных митингов через социальные сети.

Законопроектом также предусматривается запрет на использование социальных сетей в рабочее время, потому что они «поработили офисных работников» и отнимают много времени.

Телеканал "Дождь"
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