В Госдуме РФ в связи с годовщиной аннексии предлагают провести "крымскую амнистию"

Депутаты Либерально-демократической партии России внесли в Госдуму законопроект об объявлении амнистии к трехлетней годовщине аннексии Крыма со стороны России, сообщается на сайте Госдумы.

Согласно пояснительной записке, которая имеется в распоряжении ТАСС, амнистию предлагается распространить на осужденных к лишению свободы за нетяжкие преступления сроком до пяти лет, несовершеннолетних, беременных и имеющих малолетних детей, женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет, а также инвалидов I, II и III групп.

В документе говорится, что под «крымскую амнистию» не попадают «осужденные за умышленные убийства, грабежи, разбои, изнасилование, терроризм, экстремизм, захват заложников, бандитизм и другие тяжкие и особо тяжкие преступления».

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству заявил, что рассмотрит законопроект ЛДПР. Однако, по словам главы комитета Павла Крашенникова, «по одним и тем же статьям невозможно постоянно проводить амнистии, легче тогда либерализировать уголовное право».

«А то мы одной рукой тащим в тюрьму, а другой выпускаем; это неправильно, это несправедливо, дорого и никакого отношения к правосудию не имеет», — сказал он.

Последняя амнистия прошла в российских тюрьмах по инициативе президента России Владимира Путина в 2015 году. Амнистию приурочили к 70-летию победы в Великой Отечественной Войне. По данным Федеральной службы исполнения наказаний, на свободе оказались около 225 тысяч человек.