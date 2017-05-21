В Госдуме просят Генпрокуратуру проверить Transparency International

Ранее глава фракции ЕР в Госдуме Владимир Васильев расценил как "шантаж депутата" заявление заместителя гендиректора российского отделения Transparency International Ильи Шуманова о намерении провести расследование деятельности экс-прокурора Крыма, которая раскритиковала работу общественных организаций, противодействующих взяточничеству.
Пискарев обещает направить запрос о проверке российского отделения TI уже в понедельник: "Сотрудники зарубежных фондов обязаны соблюдать законы стран, в которых работают. Тем более, если их компании позиционируют себя как институты общественного контроля за соблюдением законодательства". Слова Пискарева со ссылкой на пресс-службу фракции ЕР транслирует "Интерфакс". В сообщении агентства комментарии депутата занимают пять абзацев, ни в одном из них не сказано, в чем именно заключаются его претензии к Шуманову.
Депутат, впрочем, заявил, что высказывания Шуманова "нельзя оставлять без внимания". В России работают как антикоррупционные законы, так и законы, направленные на защиту граждан, указал он, и "мы намерены продемонстрировать их эффективность".
Он также отметил, что надо "особенно" защищать от угроз граждан, которые "неравнодушно, ответственно и преданно относятся к своему делу" - имея в виду Поклонскую.
Скандал вокруг депутата Поклонской, экс-прокурора Крыма, и борющихся с коррупцией общественников начался накануне. В интервью RNS Поклонская предложила проверить российское отделение TI, а также "Фонд борьбы с коррупцией" Алексея Навального на коррупцию. По ее мнению, это может быть тот случай, когда "на воре шапка горит".
Поклонская возглавляет в Госдуме комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов. При этом она негативно отозвалась о деятельности общественных организаций, которые выполняют схожие функции, заявив, что для них это пиар.
В ФБК и TI заявили, что готовы к проверкам. А в TI добавили, что у организации нет "должностных полномочий", так что по российским законам структура не может ими злоупотребить и совершить коррупционное преступление. Шуманов же написал на своей страничке в Facebook: "Хотел немного отдохнуть, а вместо этого придётся пилить расследование по мадам экс-прокурору".
Единоросс Федоров предлагает запретить TI работать в России
Депутат-единоросс Евгений Федоров намерен добиться прекращения деятельности Transparency International на территории России.
"Понятно, что это чисто политическая деятельность, направленная на воздействие на политические процессы в России и на политиков в России по соображениям, интересным только их зарубежным заказчикам. И деятельность таких организаций надо прекращать, то есть объявлять их нежелательными организациями по закону и выводить с территории РФ", - заявил Федоров "Интерфаксу" в воскресенье.
По его словам, в парламентском большинстве намерены уже с понедельника заняться этим вопросом. Депутат назвал "возмутительной" деятельность этой организации - "иностранного агента, которая действует в интересах своего заказчика".