В Госдуме предложили упростить получение паспортов России для жителей ДНР и ЛНР

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Телеканал "Дождь"
вторник, 25 апреля 2017 г. 17:15
Партия «Справедливая Россия» подготовила законопроект, по которому процедура получения российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР будет упрощена. Он внесен в Госдуму. О разработке документа сообщил РБК.
Russia's Duma
© DELFI (K.Ameliuškino nuotr.)

Законопроект облегчает процедуру получения российского гражданства для «носителей русского языка». Речь идет о жителях Украины и других стран СНГ.

Поправки касаются закона «О правовом положении иностранных граждан». Инициаторы предлагает при получении российского паспорта или вида на жительство этой категории людей не предоставлять документы о том, что иностранец отказался от своего прежнего гражданства, как это требовалось ранее.

«Отказ от гражданства иностранного государства не требуется, если это предусмотрено международным договором Российской Федерации [или] если отказ от гражданства иностранного государства невозможен», — сказано в документе.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что «для лиц, желающих выйти из украинского гражданства, законодательством Украины определена процедура, предусматривающая [в том числе] принятие и подписание президентом Украины соответствующего указа о выходе из гражданства с последующей выдачей соответствующей справки».

Кроме того, авторы документа предлагают наделить правительство правом формировать список стран, для которых будет действовать «особая процедура в случае признания их [граждан] носителями русского языка».

В документе отмечается, что проект поддержал глава МИД Сергей Лавров. По словам источника РБК, инициатива не обсуждалась до этого ни с руководством Госдумы, ни с Кремлем.

18 февраля прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ о признании паспортов самопровозглашенных ДНР и ЛНР на территории России. Граждане самопровозглашенных республик могли купить в России билеты на самолет или поезд, забронировать номер в гостинице.

Телеканал "Дождь"
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